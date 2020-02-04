Мнение: Письмо: «Превратилась в замученную жизнью тетку»

Во всех ресурсах короны и внешний локус проявляются примерно одинаково.

Вот давайте для примера возьмем письмо про ресурс экономики. И посмотрим, что с ним делают корона и баги.

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Здравствуйте, Эволюция!

Спасибо за Ваш труд!

В последнее время меня стали посещать очень плохие мысли – дело в том, что я мечтаю выиграть в лотерею и еженедельно покупаю билетик русского лото. Наверное, так выглядит «снизу постучали», но я просто не вижу другого выхода.

(Она не видит иного выхода, кроме как выиграть миллиард. В короне рулить коллективным денежным потоком проще, чем рулить своим личным)

28 лет, я – актриса, снимаюсь на вторых ролях в «русских сериалах» и работаю на телевидении, доход стабильный, около 100000 рублей в месяц. Подрабатываю репетиторством (готовлю к поступлению в творческие ВУЗы) — +50000 в месяц в лучшем случае. Работа нравится, специалист я неплохой, звезд с неба не хватаю.

(Работа у нее более-менее, в общем)

Дело в том, что я давно нахожусь в кредитной яме. Причина банальна и проста – во-первых, в плане финансов я откровенно тупая, во-вторых, долгое время жила не по средствам.

(Называет внешний локус контроля в ресурсе экономики — тупостью и банальной причиной. То есть наполовину чем-то «от природы», наполовину чем-то типичным, почти нормальным. Хотя ничего нормального нет в жизни в кредит, и это не просто тупость, а инфантильная безответственность. Сейчас она расскажет из чего эта безответственность состояла)

Покупала шмотки по карте, ездила в небольшие путешествия, снимала квартиру (я не москвичка), когда могла позволить себе только комнату, ела в ресторанах, брала на покрытие кредита A кредит B и прочее. Так я жила с 14-18 год. В результате – сумма кредита у меня – 2 миллиона рублей.

(Тратила во много раз больше, чем могла себе позволить, не останавливалась на одном кредите, брала следующий. В иллюзиях существовала некая родительская фигура, которая должна была компенсировать разницу. Эта фигура по штурманскому плану автора должна была ей либо предложить очень высоко оплачиваемую работу, либо взять ее на содержание как влюбленный олигарх. Либо просто — манну небесную обрушить н а голову без посредников. Автор и сейчас продолжать ждать манну — выигрыша в лотерею, то есть ничего не изменилось)

Просрочек и прочего не было, всегда платила, то что брала. Ежемесячный платеж – 50 тысяч, платить еще 5 лет, гашу досрочно (минимум сотню в месяц стараюсь сделать), рефинансируюсь, ищу все возможные подработки, не лезу ни в какие бизнесы и авантюры.

(Вроде здесь правильно она размышляет, в границах. Сто в месяц, значит за два-три года выплатит кредит. Новых кредитов не берет, в авантюры не лезет. Вот в этом месте локус временно стал внутренним и короны не видно)

Почему так с экономикой? А всё просто! Я всю жизнь ждала, что мне позвонит Спилберг или Тарантино, или Ларс-фон-Триер замаячит на горизонте. И вот тогда – кредиты будут погашены, а жизнь заиграет яркими голливудскими красками. Заиграла.

(Здесь верная рефлексия того, как подвела ее корона, оценка убытков из внутреннего локуса и с адекватной самооценкой)

Проведение уроков, поиски новой работы, попытки попасть на пробы, кастинги — вот из чего состоят мои дни. Я очень нервничаю, когда ничего не делаю. Но, к сожалению, в творческой сфере не все так просто.

(А вот здесь локус начал съезжать, прямо у нас на глазах. Появилась Училка, которая решила нам, нетворческим людям, объяснить, как оно все непросто в творческой среде. И Попрошайка подвывает ей, как тяжела жизнь творческого человека. Повезло всем остальным, можно не нервничать, когда они ничего не делают. Лежать и бить баклуши спокойно)

У меня уже очень давно совсем ничего не получается. Ситуация не движется с мертвой точки. Я не могу найти новую работу с бОльшим окладом. Кажется, тут нужны связи, но у меня их нет.

(Ну и все, съехал локус. Вместо действий в границах — жалобы в надежде, что, услышав как ей плохо и тяжело, судьбинушка смилуется, выигрыш в лотерею пошлет. Или связи какие-нибудь, чтобы работу найти с хорошим заработком. Обратите внимание, она преуменьшает то, что есть. Отдает кредит понемногу, а называет это «мертвая точка». По сравнению с чем? А вот с чем — с присвоенной перспективой — зарабатывать по полмиллиона в месяц и быстро расплатиться. Вот так вы и фрустрируете себя: сначала воображаете большой доход, а потом не рады доходу скромному по сравнению с уже присвоенным воображаемым. И руки у вас опускаются)

Стала очень плохо выглядеть – из цветущей симпатичной девушки превратилась в замученную жизнью тетку, постарела, раздалась немного, обстригла волосы.

(Здесь уже и в имидже локус съехал. Похудеть вполне реально, тем более экономить сейчас очень полезно и не ходить в рестораны, не покупать себе деликатесов, питаться дешево и просто. Волосы никто обстригать не заставлял, да и обстриженные волосы — не так страшно, вырастут скоро. Она преувеличивает свое цветение в прошлом и одновременно свой упадок в настоящем, не учитывает возраст и холодный сезон, и вот этот получившийся огромный разрыв в оценках себя — это корм для Попрошайки. Без помощи с неба никак не справиться с собственной ситуацией)

Обанкротиться не могу (рассматривала вариант такой, пробивала все) – в этой процедуре очень много нюансов, и у меня для нее слишком приличные доходы.

(Ищет обходные пути, законные и полузаконные, а может и незаконные рассматривает тоже, если локус съезжает сильней)

Именно в этот период у меня появились буквально первые серьезные отношения.

(И вот здесь обратите внимание. Кое-что в ее жизни пошло хорошо. Появились первые серьезные отношения. В экономике все очень сложно, но не безнадежно. А в любви вроде неплохо. Это должно бы вызывать благодарность и мотивировать на то, чтобы активней расплачиваться с долгами, привести в порядок имидж и чувствовать себя хорошо. Но нет, Попрошайка автора сейчас и это выставит как новую проблему)

Парень – замечательный, мы полтора года живем вместе, у него (ипотека), он мне очень помогает, но и я не нахлебница — оплачиваю коммуналку, покупаю еду.

Новости о кредите ему очень сильно не понравилась. Он хочет создать семью, детей, а какая семья с моими долгами? Часто ссоримся на эту тему. К 30 годам у девушек вполне прилично прокачена экономика бывает, я неудачница на их фоне. Сколько мы так еще протянем? До моих 35?

(Здесь уже плохое «мы» из-за того, что автор присвоила парня. Сколько они так протянут? Хотя они этот вопрос будут решать по отдельности. Парень будет с ней, пока любит, а она будет выплачивать свой кредит. Благо, часики пока почти не тикают у нее. Есть еще время. Если парню хочется побыстрей завести ребенка, он может сам что-то придумать, чтобы помочь ей выплатить кредит срочно. Жениться кредиты не мешают, с ребенком можно подождать, а можно и рискнуть при совместном желании. При совместном, а не при штурманстве автора. Но у нее уже и тут растет этот баг и корона Спасателя. Ей кажется, что парень очень торопится жениться на ней, а кредиты могут разлучить ее с любимым, поэтому нужно звать на помощь)

Молодой человек предлагает обратиться к моим родителям – попросить их отдать мои долги. НО они живут в провинции. Мама – учитель, отец – бизнесмен, у него семья вторая (ребенку 4 года), проблем полна котомочка. Да и как-то трясти деньги с родителей в таком возрасте! Меня это коробит. Я уже сама должна им помогать.

(Правильно коробит. И даже если попросить, не факт, что они дадут. Но если и дадут, нужно будет вернуть им. А то что МЧ предлагает, так это в его интересах — решить вопрос с долгом автора быстрей, чтобы денег в общий бюджет шло больше)

Прочитала все Ваши посты по тегу «Яма» — спорт, режим, все это стараюсь включать в свою жизнь.

Я засыпаю и как будто отправляюсь в царство мертвых – к своим умершим родственником, во сне прошу забрать меня к себе.

(Попрошайка прочитала все посты, но они неэффективны. Она хочет отправиться в царство мертвых, будто это эффективней. А на самом деле просто шантажирует родительскую фигуру своей скорой смертью, давит на нее. Спорт, режим — это то реальное, что поможет сделать имидж лучше. Это благоприятно для ее работы, ведь она актриса, и МЧ сделает более лояльным к ее долгам, СЗ ее повысит в сфере профессии и любви. А вот шантажировать умерших предков — совсем неэффективно, это слив энергии)

Мне постоянно сниться, что я еду куда-то на автомобиле, поезде, а рядом сидит – спит моя давно умершая бабушка, я ее очень любила. И я не хочу просыпаться. Понимаю, что совершаю, наверное страшный грех – уныние. Но просто не вижу света в конце…

(Грехами страшными тоже шантажирует умерших предков. Бабушка, пошли выигрыш в лотерею, заклинает ее внучка)

Я делаю максимум, не ленюсь, но ничего не выходит, суммы погашения приличные, но даже за год-полтора я такими темпами проблемы не решу. Вот и приходят в голову мысли о «счастливом билетике».

(Автор, мысли про счастливый билетик не должны мешать отдавать кредит. Думайте о чем хотите и отдавайте долг. Это единственный выход, другого нет. Вы не в тюрьме находитесь и не на больничной койке, то есть ваши бедушки — это так себе, вполне решаемый со временем вопрос. Вот и решайте. Но если будете метаться в истериках и жалобах на судьбу, не сможете решать вопрос эффективно, уйдет больше времени, возникнут новые проблемы. Да и МЧ от вас сбежит. Не из-за кредитов ваших, а из-за Попрошайки и кислых щей. Особенно если позволите своему плохому локусу контроля рушить ваш имидж. Это главное, чем вы должны заняться, это в ваших границах)

Если раздумываете – никогда не берите кредиты.

(Низкий поклон вашей Училке, автор. А то без вас не очевидно, что это — яма)

Благодарю, что прочитали.

Источник: Эволюция

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