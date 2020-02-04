НВ: Помпео в Киеве завил, что Украина потеряла Крым навсегда

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Украина никогда не сможет вернуть Крым. Как сообщает издание НВ, такое заявление он сделал на одной из закрытых встреч в ходе визита в Киев.

«Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у которой что-то можно забрать», — процитировал Помпео один из участников встречи.

По словам источника издания, так Помпео ответил крымской активистке Эмине Джапаровой, призвавшей его держать Крым в поле зрения внешней политики США, а также помочь с организацией конференции по крымскому вопросу в Вашингтоне.

Помпео посетил Киев в ходе турне по странам постсоветского пространства. Помимо президента Украины Владимира Зеленского он встретился с главами МИДа, Минобороны и украинскими активистами.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет