НВ: Помпео в Киеве завил, что Украина потеряла Крым навсегда

НВ: Помпео в Киеве завил, что Украина потеряла Крым навсегда

04.02.2020, 20:57, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Украина никогда не сможет вернуть Крым. Как сообщает издание НВ, такое заявление он сделал на одной из закрытых встреч в ходе визита в Киев.

«Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у которой что-то можно забрать», — процитировал Помпео один из участников встречи.

По словам источника издания, так Помпео ответил крымской активистке Эмине Джапаровой, призвавшей его держать Крым в поле зрения внешней политики США, а также помочь с организацией конференции по крымскому вопросу в Вашингтоне.

Помпео посетил Киев в ходе турне по странам постсоветского пространства. Помимо президента Украины Владимира Зеленского он встретился с главами МИДа, Минобороны и украинскими активистами.



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