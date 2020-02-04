Названа причина смерти российского советника и его жены в Южной Осетии

Советник министра здравоохранения и социального развития Южной Осетии Игорь Галь и его жена Ирина скончались в результате отравления угарным газом, установила экспертиза, сообщил следователь прокуратуры республики Кадзах Нарикаев.
По поручению президента Южной Осетии Анатолия Бибилова генпрокуратура республики сформировала межведомственную следственно-оперативную группу для выяснения обстоятельств смерти супругов, сообщил Нарикаев «Интерфаксу».
О смерти Игоря и Ирины Галь стало известно накануне. Галь работал в Южной Осетии с 2016 года, он занимался реформой здравоохранения республики.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Мы не хотим, чтобы нам хамили за наши деньги / 29 января
- Ученые выяснили, как связаны сон и память / 11 декабря
- В Госдуме рассказали о 30 российских хранилищах «страшных вирусов» / 21 января
- Военнослужащим США запретили пользоваться социальной сетью TikTok / 1 января
- Гавриков помог «Коламбусу» обыграть «Монреаль» / 3 февраля
- Испанская «Сельта» объявила о переходе Федора Смолова / 30 января
- Зеленский о Евросоюзе: Одна большая страна совершила Exit. Возможно, настало время для Украины сделать Enter / 22 января
- «Барселона» заплатила семь млн евро за 21-летнего полузащитника «Палмейраса» / 31 января