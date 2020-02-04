Названа причина смерти российского советника и его жены в Южной Осетии

Названа причина смерти российского советника и его жены в Южной Осетии

04.02.2020, 20:44, Новости дня

Советник министра здравоохранения и социального развития Южной Осетии Игорь Галь и его жена Ирина скончались в результате отравления угарным газом, установила экспертиза, сообщил следователь прокуратуры республики Кадзах Нарикаев.

По поручению президента Южной Осетии Анатолия Бибилова генпрокуратура республики сформировала межведомственную следственно-оперативную группу для выяснения обстоятельств смерти супругов, сообщил Нарикаев «Интерфаксу».

О смерти Игоря и Ирины Галь стало известно накануне. Галь работал в Южной Осетии с 2016 года, он занимался реформой здравоохранения республики.



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