Эксперт: Новые санкции США запретят Европе покупать российский газ

Если новый пакет санкций США против «Северного потока-2» будет введен, то это значит, что Вашингтон пойдет на прямую экономическую войну с европейцами и с Газпромом. Такое мнение высказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

До сих пор Газпром как компания под санкции не попадала, именно потому, что это напрямую затрагивают интересы Германии, Австрии и других европейских стран, которые покупают выгодный для них российский газ.

Конгресс США может принять новый пакет санкций против «Северного потока-2», который будет принят уже в феврале или марте, «если РФ попробует проложить остающиеся километры трубопровода», сообщило немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне. Они будут направлены против инвесторов и фирм, принимающих газ, если работы по завершению трубопровода будут продолжены.

Когда США вводили предыдущие санкции, было понятно, что это коснется одной европейской компании – швейцарской Allseas, владеющая судами-трубоукладчиками. Новые санкции ударят уже против всех европейских компаний, которые покупают газ у Газпрома, говорит газете ВЗГЛЯД ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Через «Северный поток-2» должны качать 55 млрд кубометров газа. Получается, что американцы перекрывают европейцам доступ к этим миллиардам. При этом Газпром поставляет в Европу 200 млрд кубометров «голубого топлива», то есть США хотят лишить Россию возможности продавать четверти от всего импорта газа в ЕС. Речь может идти о лишении Газпром экспортной выручки в 7-11 млрд долларов при цене тысячи кубометров в 126-200 долларов.

Впрочем, Игорь Юшков считает, что если США рискнут пойти на такой агрессивный шаг по отношению к Европе, то у них могут возникнуть проблемы с применением этих санкций. «Отследить, откуда европейский потребитель получил газ, будет непросто. В контракте с Газпромом обычно прописывает только пункт сдачи-приемки газа, например, в австрийском хабе Баумгартен. Право собственности переходит от Газпрома к покупателю именно здесь. Покупателя вопрос доставки газа вообще не касается. Поэтому большой вопрос, как американцы будут доказывать, что тот или иной европеец получил этот газ из «Северного потока-2», — отмечает собеседник. В Баумгартен российский газ приходит разными путями, в том числе из «Северного потока-1» и его продолжения Opal, а также транзитом из Украины.

«За что же американцы будут штрафовать европейских покупателей? Получается, за то, что они в принципе покупают газ у Газпрома. США будут наказывать за то, что, как они считают, РФ – неправильный поставщик», — рассуждает отраслевой эксперт.

«Если это правда, то формат американских санкций приближается к формату санкций против Ирана, когда было запрещено покупать иранскую нефть. По сути, США запрещают европейцам покупать российский газ и указывают, что топливо надо покупать у партнера по НАТО»,

– говорит Юшков.

Вряд ли такая ситуация устроит Европейский Союз, если он хочет сохранить свой суверенитет и независимость. «Одно дело, когда вам запрещают маршрут доставки, но вы все-таки имеете возможность получать российский газ, в том числе благодаря заключенному соглашению с Украиной. Другое дело, когда вам прямо запрещают покупать газ у одного из поставщиков. Это полностью противоречит европейскому энергетическому законодательству, которое, наоборот, гарантирует любому поставщики право доступа к потребителю», — указывает эксперт ФНЭБ.

По его мнению, возможно, американцы тем самым прощупывают почву, насколько ярко отреагируют на это европейцы или это предвыборная игра. «На Газпром приходится 35% в объеме потребления, и более 50% в объеме импорта. Лишиться части поставок газа у своего крупнейшего поставщика – это крайне болезненная история для ЕС. В этом году проблем не будет, но в 2021 году контракт с Украиной, где снижены объемы транзита, подразумевает, что хотя бы частично «Северный поток-2» должен начать транспортировать топливо», — говорит Игорь Юшков.





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