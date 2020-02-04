Наука: Кишечный иммунитет готовится к еде заранее

Если иммунные клетки кишечника вовремя подготовились к приёму пищи, то всё обойдётся без опасного воспаления.
Вместе с едой в нашу пищеварительную систему попадает масса бактерий, которые могут представлять серьёзную опасность. Поэтому те иммунные клетки, которые сидят в пищеварительной системе (вместе с их коллегами из дыхательной системы и из кожи) должны быть особенно бдительными. В кишечнике это так называемые собственные лимфоидные клетки типа 3 (ILC3), которые реагируют на малейшие признаки патогена.
Но быть всё время на взводе даже в кишечнике не нужно – едим-то мы не всё время. Очевидно, иммунитет как-то узнаёт, что нужно объявить тревогу по случаю приёма пищи. Исследователи из Медицинского института Уолтера и Элизы Холл пишут в Nature Immunology, что сигналом тревоги служит вазоактивный кишечный пептид.
У этого гормона есть очень много разных функций, он действует и на сердце, и на мозг, и на кишечник, где он регулирует выделение кислоты в желудке, пищеварительных ферментов и пр. Кишечные нервы выделяют вазоактивный пептид во время еды, и его сразу чувствуют иммунные клетки ILC3, которые в ответ выбрасывают сигнальный белок интерлейкин-22 – он стимулирует синтез антимикробных веществ в других клетках, заодно понуждая их делиться, чтобы залечить возможные повреждения. Одновременно он управляет воспалительной реакцией, и если интерлейкина-22 по какой-то причине не хватает, воспаление становится слишком сильным, что вредит здоровым тканям.
Но самое главное, что удалось показать исследователям, это что пищевая активация кишечного иммунитета зависит от суточных ритмов. Что вполне естественно – в норме по ночам мы не едим, а спим, да и днём для еды есть определённые часы, и было бы вполне естественно, чтобы кишечные иммунные клетки ночью отдыхали, а днём активировались не прямо во время еды, а чуть заранее. Насколько клетки ILC3 будут реагировать на вазоактивный пептид, зависит от гена Bmal1 – одного из главных генов, управляющих суточными ритмами.
Если кишечный иммунитет работает, как надо, то есть активируется и расслабляется вовремя, то никакого воспаления не начинается. Если же иммунные клетки по какой-то причине не подготовились к приёму пищи, то в кишечнике начинается воспаление (вероятно, оттого, что патогенные микробы успели сделать что-то нехорошее). Поскольку для кишечного иммунитета важно вовремя угадывать время еды, то это ещё один повод соблюдать распорядок дня и не смущать иммунную систему сбитыми суточными ритмами.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: «Величайшие угрозы миру» / 7 января
- В Москве посетитель хинкальной устроил стрельбу / 14 января
- Это прозвучит странно. Чего я жду от Зеленского / 5 декабря
- Наука: Дикие собаки могут понимать человеческую жестикуляцию / 20 января
- Срочно: появилось сообщение о теракте на Крымском мосту / 13 января
- Алена Водонаева считает, что власти ее травят: «Меня, как котенка, макнули в лужу» / 4 февраля
- Экономист увидела в санкциях против России положительный эффект / 13 декабря
- Changan S202 из новой линейки предстал в камуфляже / 26 декабря