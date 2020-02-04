Наука: Кишечный иммунитет готовится к еде заранее

Если иммунные клетки кишечника вовремя подготовились к приёму пищи, то всё обойдётся без опасного воспаления.

Вместе с едой в нашу пищеварительную систему попадает масса бактерий, которые могут представлять серьёзную опасность. Поэтому те иммунные клетки, которые сидят в пищеварительной системе (вместе с их коллегами из дыхательной системы и из кожи) должны быть особенно бдительными. В кишечнике это так называемые собственные лимфоидные клетки типа 3 (ILC3), которые реагируют на малейшие признаки патогена.

Но быть всё время на взводе даже в кишечнике не нужно – едим-то мы не всё время. Очевидно, иммунитет как-то узнаёт, что нужно объявить тревогу по случаю приёма пищи. Исследователи из Медицинского института Уолтера и Элизы Холл пишут в Nature Immunology, что сигналом тревоги служит вазоактивный кишечный пептид.

У этого гормона есть очень много разных функций, он действует и на сердце, и на мозг, и на кишечник, где он регулирует выделение кислоты в желудке, пищеварительных ферментов и пр. Кишечные нервы выделяют вазоактивный пептид во время еды, и его сразу чувствуют иммунные клетки ILC3, которые в ответ выбрасывают сигнальный белок интерлейкин-22 – он стимулирует синтез антимикробных веществ в других клетках, заодно понуждая их делиться, чтобы залечить возможные повреждения. Одновременно он управляет воспалительной реакцией, и если интерлейкина-22 по какой-то причине не хватает, воспаление становится слишком сильным, что вредит здоровым тканям.

Но самое главное, что удалось показать исследователям, это что пищевая активация кишечного иммунитета зависит от суточных ритмов. Что вполне естественно – в норме по ночам мы не едим, а спим, да и днём для еды есть определённые часы, и было бы вполне естественно, чтобы кишечные иммунные клетки ночью отдыхали, а днём активировались не прямо во время еды, а чуть заранее. Насколько клетки ILC3 будут реагировать на вазоактивный пептид, зависит от гена Bmal1 – одного из главных генов, управляющих суточными ритмами.

Если кишечный иммунитет работает, как надо, то есть активируется и расслабляется вовремя, то никакого воспаления не начинается. Если же иммунные клетки по какой-то причине не подготовились к приёму пищи, то в кишечнике начинается воспаление (вероятно, оттого, что патогенные микробы успели сделать что-то нехорошее). Поскольку для кишечного иммунитета важно вовремя угадывать время еды, то это ещё один повод соблюдать распорядок дня и не смущать иммунную систему сбитыми суточными ритмами.

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