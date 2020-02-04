ВТО подтвердил отсутствие ограничений со стороны РФ по украинским вагонам

ВТО подтвердил отсутствие ограничений со стороны РФ по украинским вагонам

04.02.2020, 20:37, Новости дня

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил, что РФ не допускала систематических ограничений по поставкам украинских вагонов, сообщила пресс-служба Минэкономразвития России.

«Изучив все материалы дела, апелляционный орган признал, что в них не содержится достаточных фактов для того, чтобы признать меры Российской Федерации нарушением правил ВТО, в частности статей 5.1.1 и 5.1.2 (излишние препятствия для международной торговли) соглашения ВТО о технических барьерах в торговле», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Ранее сообщалось, что Всемирная торговая организация частично поддержала апелляцию Украины по спору с Россией об импорте украинских вагонов и стрелочных переводов. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники.

Иск в ВТО о вагонах Украина подала еще в 2015 году. В 2018 году РФ выиграла спор, однако Киев подал апелляцию.



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