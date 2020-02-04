Гаджеты: Появились технические характеристики Huawei MateBook 13 и MateBook 14 2020



В преддверии крупнейшей выставки электронной индустрии Mobile World Congress 2020, запланированной на 24-27 февраля в Барселоне, увеличилось количество инсайдерской информации о предстоящих презентациях ведущих компаний. Как стало известно от осведомленных экспертов, компания Huawei выведет на MWC 2020 новую серию ноутбуков MateBook 13 и MateBook 14.

Младшая модель MateBook 13 будет оснащена 13 дюймовым IPS экраном (2160×1440) и получит соотношение сторон 3 к 2. Минимизированные рамки дисплея не превышающие по ширине 4,4 мм, обеспечат 88% полезной площади дисплея от общей величины передней панели.

Аппаратная часть ноутбука MateBook 13 в зависимости от модификации работает либо на процессоре Core i5-10210U, либо на Core i7-10510U. Объем оперативной памяти в зависимости от комплектации составит 8 или 16 ГБ. Объем твердотельного накопителя PCIe SSD составит 512 ГБ.



Графический процессор для всех модификаций — NVIDIA MX250. Безопасность данных обеспечит дактилоскопический сканер отпечатка пальцев, интегрированный в кнопку включения. Ноутбук оснащен разъемом , 3,5 мм и двумя портами USB Type-C. Отвод тепла обеспечивается системой охлаждения Shark-Fin с двумя вентиляторами. Автономную работу обеспечит аккумулятор емкостью 41,7 Втч, поддерживающий быструю зарядку мощностью 65 Вт. Толщина ноутбука 14,9 мм, а масса — 1,32 кг.



Старшая модель MateBook 14 будет иметь 14 дюймовый экран с разрешением 2160×1440 и соотношением сторон 3 к 2, но эффективная площадь поверхности увеличена до 90%. Комплектация аппаратной части такая же, как и у MateBook 13. В системе отвода тепла задействован один, но более эффективный вентилятор.

В ноутбуке MateBook 14 имеются по одному разъему USB 3.0, USB 2.0, HDMI, USB Type-C и 3,5 мм. Автономная работа обеспечена аккумулятором емкостью 56 Втч, с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт через USB Type-C. Толщина ноутбука 15,9 м, а масса 15,3 кг. Конфиденциальность защищена дактилоскопическим сканером отпечатка пальцев, встроенного в кнопку пуска ноутбука.

В настоящее время нет информации о ценах на будущие модели MateBook 13 и MateBook 14 2020 года выпуска.

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