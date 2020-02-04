Apple улучшила доступ к iCloud с Android-устройств

Компания Apple расширила возможности веб-версии iCloud при использовании облачных сервисов с мобильного браузера. Теперь на Android-устройстве можно получить доступ к тем же приложениям, что на айфонах.

Как сообщает News Landed, при заходе на iCloud.com с браузера Safari или Chrome на iOS/Android пользователям показывается стартовая страница с быстрым доступом к медиахранилищу, заметкам, напоминаниям и службе «Найти iPhone».

В «Фото» можно не только просматривать, но и загружать изображения. Например, туда можно поместить снимок, сделанный на камеру Android-смартфона, а потом открыть его на айфоне.

На iPad набор доступных приложений Apple стал еще шире. Там веб-версия iCloud выглядит так же, как на компьютерах, и дополнительно включает почту, контакты, календарь и файлохранилище iCloud Drive.

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Вести.Hi-tech

Источник: Вести

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