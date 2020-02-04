«Мальчик родился, хорошенький». Отоларинголог из Киева приняла роды в самолете

Украинка Алена Федченко в ночь на 4 февраля приняла роды на борту самолета, который летел из Катара в Таиланд. Об этом она сообщила в Facebook.

«Приняла роды на борту самолета «Доха – Бангкок». Мальчик, мама тайка. Наш самолет сел в Калькутте, ждем скорую. Но мама и ребенок здоровы», – написала она.

«Стране» женщина сообщила, что она из Киева, работает отоларингологом. Федченко летела в отпуск и оказалась единственным врачом на борту самолета.

«Это было как в кино. Я думала, так только в фильмах бывает… Женщина переносила роды отлично, она слушалась, не кричала, тужилась по моей команде. Родился мальчик. Он хорошенький такой, закричал сразу. Все были счастливы от первого крика ребенка», – рассказала она, отметив, что ребенок родился на высоте около 8 тыс. метров.

Приняла роды на борту самолёта Доха-Бангкок. Мальчик, мама тайка. Наш самолёт сё в Калькутте, ждём скорую. Но мама… Posted by Alena Fedchenko on Esmaspäev, 3. veebruar 2020

По словам украинки, 23-летняя роженица говорила на тайском, летела в Бангкок одна, там ее якобы должна была встретить родственница. Федченко считает, что роды были не преждевременные.

«Ребенок доношенный, это были нормальные плановые роды. Девушка, которая рожала, просто скрыла беременность, чтобы ее пустили на борт. Она на девятом месяце и ей пора было рожать. Она худенькая, живота не видно, еще и была в свободном балахоне. Она маленькая, и малыш у нее родился маленький, но он доношенный. У него ногти длинные на руках, все с ним нормально», – сказала украинка.

Она сообщила, что из-за родов самолет отклонился от курса и приземлился в Индии, где мать и ребенка забрала скорая помощь.

«Пока скорая приехала, пока ее забрали, пока оформляли документы – в общем, вся эта волокита заняла три часа. А потом уже мы долетели в Бангкок», – добавила она.

Наталья Белоконева –- Знакомая Федченко, которая летела всместе с ней, рассказала в Facebook, что часть пассажиров была недовольна из-за вынужденной посадки.

«Знаете сколько дерьма выслушали от пассажиров на нашем родном языке: «С х…яли мы должны ждать когда ее скорая заберет?», «Я за такое не платил», «А рожать нельзя было на земле?», «Нашла время рожать, я спать хочу». Ну и далее по списку», – написала она.

Короче.Тут должен был быть пост о самом вкусном том яме в моей жизни, но, нет. Перелёт Доха — Бангкок Объявление от… Posted by Natalya Belokoneva on Esmaspäev, 3. veebruar 2020

Как пишет газета The Independent, самолет принадлежит Qatar Airways. В пресс-службе авиакомпании сообщили изданию, что после прибытия в Индию о здоровье женщины и ребенка позаботились местные власти.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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