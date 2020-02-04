Экс-тренер «Спартака» Кононов согласовал контракт с ФК «Рига»

Бывший тренер московского "Спартака" Олег Кононов в ближайшее время приступит к работе в футбольном клубе "Рига". 53-летний специалист уже согласовал все условия контракта с чемпионом Латвии.
Как сообщает "Спорт-экспресс", 5 февраля Кононов подпишет договор. Правда, детали будущего контракта не разглашаются. Известно, что "Рига" примет участие в Кубке ФНЛ в феврале.
Напомним, что экс-тренер красно-белых был уволен с поста наставника столичной команды в сентябре 2019 года. С тех пор он нигде не работал.
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