Из Уханя вылетел первый самолет ВКС с россиянами

Из Уханя вылетел первый самолет ВКС с россиянами

04.02.2020, 20:30, Новости дня

Самолет российских ВКС с 82 гражданами РФ вылетел из китайского Уханя, информирует Минобороны.

Их сопровождают медики и специалисты Минобороны.

Кроме того, в Ухань прибыл второй самолет ВКС России, чтобы эвакуировать российских граждан. «Продолжительность перелета с аэродрома Восточного военного округа составила около четырех часов», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

На борту находятся российские военные медики и специалисты по вирусологии Минобороны.

Ранее посол в Китае Андрей Денисов сообщил, что из Уханя и провинции Хубэй эвакуируются не только россияне, но и несколько граждан стран СНГ. Эвакуация проводится 3-5 февраля.

Также стало известно, что по прилету россиян на две неделе разместят в реабилитационном центре в Тюмени.



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