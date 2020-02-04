Из Уханя вылетел первый самолет ВКС с россиянами

Самолет российских ВКС с 82 гражданами РФ вылетел из китайского Уханя, информирует Минобороны.
Их сопровождают медики и специалисты Минобороны.
Кроме того, в Ухань прибыл второй самолет ВКС России, чтобы эвакуировать российских граждан. «Продолжительность перелета с аэродрома Восточного военного округа составила около четырех часов», – передает ТАСС сообщение Минобороны.
На борту находятся российские военные медики и специалисты по вирусологии Минобороны.
Ранее посол в Китае Андрей Денисов сообщил, что из Уханя и провинции Хубэй эвакуируются не только россияне, но и несколько граждан стран СНГ. Эвакуация проводится 3-5 февраля.
Также стало известно, что по прилету россиян на две неделе разместят в реабилитационном центре в Тюмени.
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