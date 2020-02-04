Ольга Голодец перешла на работу в Сбербанк, где будет курировать социальные и медицинские программы

Бывший вице-премьер, курирующий вопросы культуры, спорта и туризма, Ольга Голодец перешла на работу в Сбербанк. Об этом сообщает РБК со ссылкой на несколько источников.

Голодец будет курировать социальные и медицинские программы Сбербанка. Сегодня ее представили коллективу.

Как уточняет агентство, Голодец пришла на госслужбу из бизнеса: с 2002 по 2008 год она была заместителем гендиректора по персоналу и социальной политике компании «Норникель», позднее возглавляла совет директоров страховой компании «Согласие».

Государственная карьера Голодец началась в 2010 году, когда она стала заместителем мэра Москвы Собянина по вопросам образования и здравоохранения. В 2012 году она перешла на работу в правительство Дмитрия Медведев в статусе вице-премьера по социальной политике, здравоохранению и образованию. В мае 2018 года сохранила свой пост в новом составе правительства, однако покинула его в начале 2020 года, сложив с себя полномочия вместе со всем кабинетом.

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