Подтекста в поправках к Конституции нет: Путин в Череповце дал ответы на все вопросы

Поправки в Конституцию могут быть приняты в течение трех месяцев; чиновники, которые не уважают граждан, должны искать другую работу; РФ внесет свой вклад в борьбу с китайским коронавирусом 2019-nCoV. Обо всём этом Владимир Путин говорил 4 февраля в Череповце. Глава государства встретился с общественностью, чтобы обсудить проблемы образования. Но разговор, который длился около двух часов, коснулся и многих других тем.

В преддверии совета по науке и Госсовета Путин встречается с общественностью. На этот раз речь шла о развитии науки и образования, а у дверей череповецкого колледжа президента уже ждали местные жители.

"Долго не стойте тут, замерзнете", — обратился Путин к молодым людям у входа в череповецкий колледж.

Педагоги, ученые и студенты по всей стране, оказывается, активнее всего сейчас обсуждают поправки в Конституцию.

"Сейчас будет всероссийское голосование, тем самым мы выразим определенный вотум доверия вам, как человеку, который внес эти поправки", — пояснила преподаватель Череповецкого государственного университета Алена Смыслова.

"Надеюсь", — улыбнулся Путин.

"Имеет ли смысл проводить потом еще выборы президента Российской Федерации, если уже сейчас, на этом этапе мы свою позицию обозначим?" – продолжила свой вопрос преподаватель вуза.

"Смотрите, — начал ответ президент России, — поправки, которые я предложил, на мой взгляд, продиктованы просто жизнью. Вот здесь коллеги некоторые вопросы задавали по той сфере, в которой они считают себя и являются специалистами. Они чувствуют и видят, что нужно что-то сделать, для того, чтобы ситуацию улучшить. То же самое с теми поправкам, которые я предложил. Просто за время моей работы в качестве президента и председателя правительства, для меня стало очевидным, что некоторые вещи не работают так, как должны работать".

"Коллега, например, просит устранить барьеры, как он считает, неэффективные, которые мешают эффективно работать и так далее. Например, у нас часто очень возникают вопросы, скажем, в здравоохранении или в той же системе образования, — продолжил Путин. — А когда на муниципальном уровне что-то не происходит, что должно было быть сделано, для того, чтобы уровень первичного звена был достойным, чтобы граждане получали достойную медицинскую помощь, у себя в муниципалитетах. А федеральный или государственных уровень региональный считаем, что они не должны этим заниматься, потому что, муниципалитеты отделены от государства. Ведь, по сути, у нас по Конституции муниципалитеты не связаны напрямую с государством, а должен быть единый уровень, единая система публичной власти, чтобы у верхних этажей этой власти была ответственность за то, что происходит внизу. А те, кто работают в муниципалитетах, были связаны определенным образом со страной и с ее интересами. То же самое во многих других областях. И поэтому я (эти поправки) уже предложил, но не для того, чтобы продлить свои полномочия. А что касается полномочий, то да, вы правы, во всяком случае, те, кто задают вопросы, в том, что, если мы будем проводить, а я надеюсь, это произойдет в обозначенные сроки, всенародное голосование, то это, по сути, плебисцит. Это, по сути, волеизъявление граждан. Я и предложил это для того, чтобы путем высшего проявления, этого волеизъявления, были приняты эти поправки или не приняты. Если приняты, то никто бы не мог сказать, что здесь что-то не так. Это высшая форма демократии, по сути, это волеизъявление граждан страны. Но нужно ли таким способом продлевать полномочия действующего президента? Думаю, что нет. Потому что, если мы говорим о выборах главы государства, это должно быть сделано на альтернативной основе".

Общественная дискуссия по поправкам продолжается. 80 процентов, по данным ВЦИОМ, поддерживают их в целом. 91 процент хочет видеть в Основном законе поправку о регулярной индексации пенсий.

"Не считаете ли вы, что этот процесс может затянуться, и есть риск просто погрязнуть в этих поправках?" – поинтересовался у главы российского государства сотрудник Института проблем химической физики Денис Шахрай.

"Не хотелось бы погрязнуть, это точно. Ни в поправках, ни в чем другом, — согласился с ним Путин. — Все должно быть организовано соответствующим образом. Но, знаете, то, что дискуссия разворачивается таким широким фронтом, на самом деле меня только радует. Потому что чем больше людей будут вовлечены в этот процесс, тем более народной будет Конституция и поправки, которые мы предложили. Потому что люди будут чувствовать себя сопричастными к этой работе. Я думаю, что мы все-таки уложимся в здравые сроки. Недавно вспоминал, у нас ведь что происходило? Смотрите. В 1993 году, когда у нас, к сожалению, не хочется об этом вспоминать, но забывать об этом тоже нельзя, был очень острый политический кризис в стране, который привел к вооруженным столкновениям в столице. В Москве шли, по сути, боевые действия, гибли люди. В этих условиях президент Ельцин принял решение провести всенародное голосование, тоже референдум о доверии к себе. И думаю, что поступил правильно абсолютно. Этот референдум, он готовился в течение всего 27 дней. То, что сейчас предложено, то ничего здесь нет такого необычного. 15 раз вносились поправки уже к сегодняшнему дню, 15 раз. В среднем работа от заявки до полного окончания цикла работы над поправкой шла примерно от полутора до четырех с половиной месяцев. Если весь цикл работы над этим законом о поправках будет завершен так, как комиссия предлагает сегодняшняя, то это будет примерно три с небольшим месяца".

Члена молодежного парламента Череповца интересовала подоплека отставки главы Чувашии, который недавно прославился двусмысленным заявлениям и неэтичным поступком.

"У меня достаточно острый вопрос, который у нас произошел на прошлой неделе", — предупредил главу государства председатель молодёжного парламента Череповца Андрей Малышев.

"Жги", — дал "добро" Путин.

"Имеется ли в деле об отставке бывшего главы Чувашии коррупционный след или же нет?" – на одном дыхании спросил Малышев.

"Нет, мне об этом ничего не известно, — тут же ответил президент. — Насколько я себе представляю, претензий к нему со стороны правоохранительных органов нет. Когда я подписывал указ о его увольнении, исходил из того, что для любого чиновника, причем любого уровня, и муниципального, и регионального, и федерального, есть одно требование, без которого работать на таких местах невозможно. Какое это требование? Уважение к людям. Если этого нет, то человек должен оставить это место работы, найти себе другое применение. То, что я увидел в СМИ, привело меня к выводу о том, что бывший руководитель субъекта Федерации лишен этого чувства уважения к людям. Это то, что я видел. Это безобразие, понимаете. И чиновники с таким отношением к гражданам работать в этом качестве не могут. Вот и все".

В Череповце говорили о развитии именно региональной науки и образования. Важно, чтобы ученые не только не уезжали за границу, но и из других российских городов в Москву. Встреча проходит в одной из аудиторий Череповецкого химико-технологического колледжа, который стал примером тесного сотрудничества бизнеса и образования. Колледж готовит специалистов, большую часть которых ждут на "Фосагро" — крупнейшем предприятии в Вологодской области. У "Фосагро" первое место в Европе, третье в мире по объемам производства фосфорных удобрений. Экспорт идет в 103 страны мира.

"Это лабораторный стенд — центробежные насосы. Для меня это очень интересно", — показывает оборудование учебного класса колледжа студент Максим Романов.

Похожий образовательный проект есть и у одного из крупнейших металлургических предприятий страны "Северстали", которое сейчас наращивает объемы и применяет инновации на производстве. Например, видеокамера, погруженная в сердце доменной печи.

"Мы получили возможность заглянуть внутрь доменной печи. Раньше это было невозможно", — подчеркнул гендиректор дивизиона "Северсталь Российская сталь" Евгений Виноградов.

А в средних школах Череповца, оказывается, наблюдается нехватка педагогов. Она появилась, когда посреди учебного года учителя уходят в декрет. Само по себе это неплохо, но ставки надо кем-то закрывать. Учительница Виктория Смирнова предложила дать возможность работать студентам пятых курсов, и неожиданно для себя, похоже, вошла в историю.

"Как вас зовут?" – поинтересовался президент.

— Виктория Викторовна.

"А фамилия?" – продолжил Путин.

— Смирнова.

"Вот, — обрадовался российский президент. — Это будет поправка Смирновой".

Общественники предлагают придать новый стимул развитию наукоградов, традиционному средоточию прорывных идей и технологического прогресса. Для этого предложили перераспределить налоги.

"Сначала министерство финансов целиком отправить в министерство здравоохранения, чтобы их там полечили, а потом уже, там сложный вопрос, они там все в инфаркт сразу свалятся, — начал развивать это предложение Путин. — Поэтому, очень к этому аккуратно нужно относиться, к перераспределению налогов".

Но поддержка новых проектов, иногда рискованных, у Путина всегда вызывает отклик. Президент с интересом отнесся к разработке платформы дополненной реальности для детей с ментальными нарушениями и к проекту запуска спутников в стратосферу, откуда, как уверяют авторы, раздавать интернет будет выгоднее, чем из космоса. В ходе беседы Путин несколько раз призывал обратить внимание на тот или иной проект Татьяну Голикову и Андрея Фурсенко.

"Андрей Александрович, я вас отсажу на последнюю парту, если будете болтать", — с видом заправского учителя обратился к своему помощнику Путин.

На плечи научного сообщества в том числе ложится и борьба с коронавирусом 2019-nCoV. Путин напомнил, что у РФ хорошая школа вирусологии и эпидемиологии, и лишнее доказательство тому, что именно в РФ создали самый эффективный препарат для борьбы с лихорадкой Эбола.

"Я рассчитываю, что сейчас наши китайские друзья с честью выйдут из этой тяжелой ситуации, которая складывается. Мы в РФ будут всячески поддерживать это направление", — продолжил Путин.

На пути развития науки не должно быть барьеров и границ. Путин заявил, что иностранные ученые, участники крупных научных проектов, смогут получать визы по упрощенной схеме и даже гражданство. Говорили и о необходимости популяризации науки. Вспомнили, что в советское время были и киножурналы, и телепередачи, как "Очевидное невероятное" и тележурнал "Хочу все знать!". Наукой действительно интересовались все. Путин в связи с этим вспомнил о своей последней встрече с писателем Даниилом Граниным в Петербурге.

"Он мне много чего интересного сказал, — поделился со слушателями Путин. — Начал говорить о том, чего только мы не видим в интернете и на экранах телевизоров. Больше всего мы видим, кто украл, сколько украл, и как он это сделал. "Ну, надоело, — говорит, — уже все. И вот почему вы не занимаетесь популяризацией науки?" Я говорю: "Нет, у нас же целая программа есть. Он говорит: "Программа программой, — но здесь был упрек в мой адрес, — вы лично должны этим заняться". Я, к сожалению, не чувствую, что полностью исполнил его наказ".

На встрече не прозвучала тема спортивного образования, но в ходе рабочей поездки в Череповец президент посетил уникальный Центр восточных единоборств. Здесь изучают более 30 разновидностей дзюдо, кикбоксинг и даже японское фехтование на бамбуковых мечах Кэндо.

За время своего существования, с середины 1990-х годов, центр воспитал 45 чемпионов Европы и мира.

Источник: Вести

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