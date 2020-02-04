Знаменитый режиссер скончался в возрасте 72 лет

Испанский режиссер Хосе Луис Куэрда умер в возрасте 72 лет. Кинодеятель скончался в одной из больниц Мадрида, куда его ранее доставили с инсультом. Трагическое известие подтвердили его родственники.
Напомним,
Хосе Луис Куэрда снял такие картины, как «Одного рассвета недостаточно», «Слепые подсолнухи», «Язык бабочек» и «Живой лес». Последняя лента была удостоена премии «Гойя» как лучший фильм, сообщает издание «Известия».
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