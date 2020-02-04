Учительница из Вологды рассказала о встрече с Путиным

«Я была потрясена тем, как президент здорово общается с людьми – легко и непринужденно. Захотелось включаться в диалог, задавать ему вопросы», – рассказала газете ВЗГЛЯД учитель из Вологды Анна Попова, которая приняла участие во встрече Владимира Путина с общественностью.

«Я не успела задать свой вопрос Владимиру Владимировичу, потому что не хватило времени, но здесь произошло чудо в моей жизни. Мне была предоставлена возможность задать этот вопрос и поговорить непосредственно с министром просвещения Сергеем Кравцовым, – рассказала учитель из Вологды Анна Попова. – Я удовлетворена. Мне показалось, что нам обязательно помогут осуществить нашу мечту. Будем ждать, как дальше будут складываться обстоятельства».

Ранее во вторник в Череповце состоялась встреча президента РФ с общественностью, где обсуждались вопросы подготовки кадров для экономики и социальной сферы, а также вопросы поддержки педагогов. «И я никогда не думала, что простой учитель из Вологды смог бы напрямую поговорить с первыми лицами государства – это дорогого стоит», – отметила собеседница.

По ее словам, встреча с Путиным стала удивительным событием в ее жизни. «Мы все очень волновались, готовили вопросы. Но когда перед нами появился президент, все волнение сразу же исчезло. Владимир Владимирович очень точно и здорово сказал о том, что нужно уметь общаться с народом, делать это вежливо, быть внимательным ко всем просьбам, проблемам, с которыми обращаются простые люди. Сегодня я увидела, как это в реальной жизни работает», – отметила Попова.

Она также выразила благодарность организаторам встречи, и региональному исполкому Общероссийского Народного фронта, который инициировал ее поездку.

Напомним, подобные мероприятия с участием президента, губернаторов и министров традиционно проводятся перед тематическими заседаниями Госсовета. В неформальной обстановке чиновники и простые граждане обсуждают различные проблемы и предлагают пути их решения.

Если участникам встречи не удается задать свой вопрос президенту, они могут задать его представителям власти после окончания встречи. В Череповце можно было пообщаться с помощником президента Андреем Фурсенко, министром просвещения Сергеем Кравцовым и министром науки и высшего образования Валерием Фальковым.

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