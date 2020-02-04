Макрон вслед за польскими политиками обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой войны

Макрон вслед за польскими политиками обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой войны

04.02.2020, 20:24, Новости дня

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что РФ пытается пересмотреть события Второй мировой войны и сделать виноватым польский народ. Об этом сообщает Le Monde.

Выступая перед польскими студентами в Варшаве, Макрон отметил, что хочет «подтвердить солидарность Франции с польским народом перед лицом тех, кто отрицает реальность».

Ранее входящая в правящую коалицию Эстонии партия «Отечество» приняла политическое заявление, в котором выступила против поездки президента страны Керсти Кальюлайд на Парад победы 9 мая в Москву. В партии объяснили свою позицию тем, что РФ переписывает историю Второй мировой войны, а также «оправдывает заключение пакта Молотова — Риббентропа и нарушение международного права».

Спор между Россией и Польшей о роли стран во Второй мировой войне разгорелся после того, принятии Европарламентом резолюции «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы». В ней депутаты обвинили Москву в попытках «обелить преступления, совершенные советским тоталитарным режимом». На это отреагировал президент Путин, назвав документ «беспардонной ложью».

Путин также заявил, что Польша сама в 1938 году вместе с нацистской Германией «поучаствовала в разделе Чехословакии», а советские войска в 1939 году вошли в Польшу уже после того, как ее правительство утратило контроль над ситуацией стране. В действительности Путин повторил вслед за российскими СМИ фейк о том, что Советские войска не нападали на Польшу в начале Второй мировой.



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