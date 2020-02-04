Мнение: Спешить не будем

Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ спешить не будет, заявил РИА Новости сопредседатель группы Андрей Клишас.

За новостями из Китая (безусловно, важными для нас хотя бы тем, что проблемы китайской экономики могут очень сильно ударить по нам просто в силу тотальной зависимости от поставок углеводородов) как-то ушла в тень тема тихого госпереворота в России, связанного с пересмотром конституции.

И вот этот пересмотр выглядит всё страньше и страньше. В целом технология переворота понятна: под вывеской ничего не значащих поправок протащить упоминание о Госсовете, а затем уточнить его статус тихо-келейно в федеральном законе. Всё остальное — просто прикрытие и белый шум.

Кстати, задача строго в юридическом смысле всё равно невыполнима — перечень высших органов государственной власти исчерпывающе приведен в неизменяемой статье 11.1. Госсовета там нет и не будет без полного пересмотра всей конституции, чего Путин старается избежать. Но по понятным причинам всем глубоко плевать на такое изнасилование главного закона страны, а потому будут протаскивать Госсовет любой ценой.

Тем не менее работа идет. Медленно и печально, но идёт.

Любой государственный переворот, любая революция (что сверху, что снизу) всегда предельно уязвимы в начальный момент. Именно его пытаются сократить любой ценой. Изменения в конституции — это и есть переворот в чистом виде, и поначалу казалось, что его и пытаются провести в предельно сжатые сроки. Однако что-то застопорилось. До сих пор неясно, когда, как и кем будут приниматься поправки. Какие поправки — тоже неясно. Путин внес в Думу законопроект, он прошел первое чтение, но конституционная комиссия продолжает заседать, что-то там заслушивает-принимает, разнообразные фрики наперегонки вносят все новые и новые поправки непонятно куда и во что.

При этом нет ответа на ключевой вопрос — о полномочиях Госсовета. Что это вообще за орган, для чего он и почему именно он стал причиной, по которой приходится устраивать весь этот плохой цирк.

Все предыдущие модели и сценарии, которые пытались давать ответ на вопрос — что произошло и почему потребовалось срочно проводить конституционную "реформу", причем в таком крайне странном виде, исходили из не менее странного предположения, что Путин — вечен. К счастью, это не так, он как и все, смертен. И если это так, то возникают два более-менее внятных предположения, для чего весь этот цирк устроен.

Вариант первый, который условно можно назвать "управляемый хаос", возможен, если Путин умирает. И даже известно, когда это произойдет.

В таком случае преступная группировка, которая сформировалась за 20 лет его правления в его окружении, и которая полностью зависит от наличия у него реальных властных полномочий, должна обезопасить себя от любого возможного преемника. Который, конечно, будет прямо заинтересован в разгроме этой группировки — как в политическом смысле, так и финансово-экономическом.

Единственный вариант, в котором можно попытаться противодействовать погрому — полностью дезорганизовать сегодняшнюю президентскую власть, обладающую гиперполномочиями, размыть полномочия президента и создать управленческий хаос, в рамках которого можно будет выстраивать бесконечные тактические балансы. Госсовет в этом случае — дополнительная подпорка. Четыре хромых ноги у табуретки лучше, чем три. Управляемость, безусловно, станет в ситуации искусственного хаоса совершенно нулевой, а там недолго и до полного обвала. Потому задача Госсовета — стать дополнительной гарантией от обвала.

И, кстати, очень многое в сегодняшних "реформах" указывает на то, что полномочия президента действительно перераспределяются. Естественно, что все остальные власти тоже хаотизируются, создаются конфликтные ситуации на границах полномочий, при этом возможности правовых механизмов разрешения конфликтов урезаются — конституционный суд окончательно теряет даже видимость независимости, а его состав существенно сокращается.

В случае, если Путин умирать прямо сейчас не собирается, Госсовет становится ключевым фактором другого сценария — "управляемого конфликта". Все ветви власти ставятся в положение неразрешимого конфликта между собой, а Госсовет в таком случае начинает выполнять роль арбитра. Но для этого он должен получить не столько властные полномочия, сколько кадрово-контрольные. А потому нет никакого смысла вносить его в "невносимую" 11 статью в качестве органа госуправления. Контрольные функции, конечно, тоже являются неотъемлемой частью управления, но формально можно обойтись и простым упоминанием где-то в других статьях.

Разница между этими сценариями — в полномочиях Госсовета. Которые сегодня неизвестны, так как они будут прописываться позже. А также в состоянии здоровья Путина, которое, понятно, нам неизвестно.

Однако очень многое за то, что с медицинской-биологической точки зрения дела у гаранта обстоят крайне неважно. Поэтому и пришлось срочно выгонять Медведева в отставку, а на его место ставить абсолютно техническую фигуру. Над Медведевым можно смеяться (и по делу), но в аппаратном смысле в качестве преемника в случае внезапного ухода Отца нации у него самые сильные позиции. В конце концов, он уже был президентом — а это клеймо на всю жизнь. И пропуск в высшую лигу без экзаменов. Вот только для этого нужно занимать вторую позицию в момент ухода первого лица. Поэтому его и убрали — страхуясь на случай внезапных ситуаций.

И если это так — то стремление преступной группировки, известной под кодовым названием "кооператив Озеро" как можно быстрее хаотизировать систему управления вполне очевидно. И не менее очевидно, что остальные с такой постановкой вопроса не согласны.

Поэтому и начинаются проволочки и согласования. Первый этап госпереворота — самый уязвимый. Темп решает всё. И если темп будет утрачен — то революция сверху провалится. В числе проигравших в таком случае будут друзья Путина, на которых будет объявлена охота уже на второй день после его ухода. А то и на первый, чего тянуть.

На мой взгляд, в любом случае происходящее идет в русле развала путинской вертикали. Она уже распадается по причине полной утраты дееспособности и возможности управлять ситуацией. Все сценарии "революции сверху", которые пытаются сохранить воровской капитализм, несостоятельны. Вопрос лишь в сроках развала этой системы. И в степени катастрофы, в которую затем попадет страна. Личная судьба всей этой подзаборной элиты совершенно неинтересна в сравнении с теми испытаниями, через которые нам придется пройти после краха путинского криминально-фашистского режима. Как именно он рухнет — вопрос любопытный, но только до того момента, как это произойдет. Потом появятся совершенно другие проблемы и задачи.

Источник: Эль Мюрид

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