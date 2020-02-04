Любовь Успенская выкупила информацию о пропавшей дочери за 100 тысяч рублей

После скандальной передачи канала НТВ Татьяна Плаксина возвратилась домой. Любовь Успенская выкупила информацию о пропавшей дочери и её местонахождении у одного из работников НТВ за 100 тысяч рублей.

Криминальная история, в которой известная певица намерена идти до конца, еще не завершена. Как объяснил адвокат Александр Бенхин, его подзащитная подала заявление в полицию о незаконном похищении её дочери и насильственном её удержании. В обстоятельствах случившегося предстоит разбираться компетентным органам. По его словам, в связи с медицинским диагнозом Татьяна Плаксина «не отдает отчета своим действиям», и будет проведена еще одна экспертиза.

Воспользовавшись состоянием дочери Любови Успенской, сотрудники сняли сенсационную программу с её участием, а затем после выхода шоу «Звезды сошлись» удерживали больного человека в неизвестном месте. О местонахождении Плаксиной стало известно частному детективному агентству Insider77.ru, к помощи которого прибегла мать, разыскивая пропавшую девушку. Информацию продал один из сотрудников канала НТВ за 100 тысяч рублей. Плаксина была возвращена матери и раскаивается в случившемся. Она уже попросила прощения у близкого человека, сообщив это в своем личном блоге.

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