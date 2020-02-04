Продюсер Натальи Ветлицкой рассказал, почему она распустила часть команды

Продюсер Натальи Ветлицкой рассказал, почему она прекратила сотрудничество с частью команды. Евгений Финкельштейн считает этот шаг абсолютно нормальным и даже необходимым.
В конце 2019 года, после пятнадцатилетнего перерыва в карьере, Наталья Ветлицкая пояснила радостную для всех своих поклонников новость — она возвращается на сцену. Артистка начала активно готовить новую программу, набрала команду профессионалов. Например, стилистом певицы стал директор журнала Elle Вадим Галаганов. Недавно стало известно о том, что Ветлицкая завершила сотрудничество с частью нового коллектива.
Продюсер певицы дал комментарий сложившейся ситуации. По мнению Финкельштейна, окружение является важной частью деятельности любого артиста, а смена членов его команды — абсолютно нормальный процесс. «Она берет людей, а те не вкладывают в дело душу, не понимают, что от них требуется», — пояснил продюсер.
Хоть некоторые и уверены в том, что Ветлицкая обладает сложным характером, Финкельштейн уверен, это просто преувеличенные слухи, ведь взрывной темперамент певицы объясняется просто высокими требованиями не только к кому-либо, но и, в первую очередь, к самой себе. Он также добавил, что Ветлицкая является сформированным артистом, который имеет собственное видение творческих процессов.
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