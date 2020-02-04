В Подмосковье 33-летняя женщина родила 11-го ребенка

В Подмосковье жительница возрастом 33 года родила 11 ребёнка. В Минздраве региона подчеркнули, что все дети появились на свет в одном медучреждении.

Роды девочки весом 3,07 кг прошли успешно. Старшему из детей семьи уже 13 лет. Многодетная мать сообщила, что готова использовать комплексную услугу «Рождение ребенка», которую представляют в роддоме с 1 сентября прошлого года в соответствии с инициативой губернатора региона Андрея Воробьева.

Подмосковье оказалось первым регионом в РФ, который предлагает соответствующую меру поддержки. Непосредственно в роддоме жительница может получить свидетельство по факту появления на свет малыша и другие документы. В список включены справки для оформления денежной помощи, приписки ребёнка к поликлинике и бронирования места в детсаде. Помимо этого, с сентября минувшего года молодым родителям в Подмосковье предоставляют подарочный набор, заменой которого может стать финансовая компенсация в объёме 20 тысяч рублей.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет