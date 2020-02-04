Euronews — cоветские технологии аудиозаписей «на костях» восстанавливают в Брюсселе

Энтузиасты в брюссельском Доме европейской истории возрождают технологию записи пластинок на рентгеновской плёнке, которую когда-то изобрели советские меломаны для обмена запрещённой музыкой. Инициатором проекта стал музыкант Стивен Коутс, который случайно нашёл такую «пластинку на костях» на блошином рынке во время гастролей в Москве, передаёт Euronews.

Начинаем программу «Вкратце из Брюсселя»! В этом городе есть музей, где хранятся реликвии времён идеологического противостояния соцлагеря с капиталистическим Западом. Корреспондент Euronews Джек Паррок узнал о том, как распространялась музыка, которую не одобряла советская власть.

Живая музыка в Доме европейской истории. Одновременно идёт необычная запись: звуки наносятся на рентгеновские снимки. Эту технику использовали советские меломаны для обмена запрещённой музыкой.

СТИВЕН КОУТС, музыкант: Они тайно копировали джаз, рок-н-ролл и запрещённую русскую музыку. Записи на рентгеновских дисках затем распространялись, продавались и обменивались.

Русские бутлегеры 60-х годов использовали рентгеновскую плёнку, потому что она была дешёвой и её легко было достать. Винил был недоступен, а станки для печати пластинок контролировались советским режимом. Так как же эти «рентгеновские» записи звучат?

Их называли «пластинки на костях» или «на рёбрах», каждая стоила примерно четвертушку водки. Качество звучания было хуже, чем на виниле, но позволяло русским слушать минуты три музыки, которую они любили. Создателей рентгеновских дисков бросали в тюрьму или отправляли в ГУЛАГ.

Их технику возрождают эти англичане.

СТИВЕН КОУТС: Такого в РФ уже не увидишь. Пожилые люди, наверное, помнят эти пластинки — но массовая культура это забыла.

Стивен начал этот проект шесть лет назад, после того как нашёл рентгеновский диск на блошином рынке в Москве, когда сам гастролировал как музыкант. А как насчёт группы Dez Mona, которую здесь записывают?

ГРЕГОРИ ФРАТЕР, солист: Конечно, это не звучит, как привычная нам музыка высокого качества. Но я всегда хотел звучать, как старая леди. Сегодня это получилось, и я доволен!

Немного культурной истории, запечатлённой «на костях»…

Джек Паррок, Euronews, Брюссель.

Дата выхода в эфир 03 февраля 2020 года.

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