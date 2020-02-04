Появились сведения об обстреле российских позиций турецкими войсками

Турецкие военные обстреляли российские позиции в населенном пункте на севере провинции Алеппо, утверждают СМИ со ссылкой на источники.
Утверждается, что обстреляна деревне Каштаар в районе Шарран на севере Алеппо. Об этом сообщается в Twitter North Press Agency.
СМИ сообщают, что целью обстрела якобы были позиции курдов.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Турция не выполнила часть обязательств по сирийской провинции Идлиб.
Турецкий лидер Тайип Эрдоган во вторник заявил о нежелании конфликтовать с Россией.
В ночь на понедельник в Идлибе погибли восемь турецких военных в столкновениях с сирийской армией. После этого истребители F-16 ВВС Турции и артиллерия нанесли удары по 40 целям в Идлибе.
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