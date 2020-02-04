«Это безобразие»: Путин распек экс-главу Чувашии

Президент России Владимир Путин прокомментировал отстранение Михаила Игнатьева от должности главы Чувашской Республики. По словам лидера, причиной увольнения стало неуважение чиновника к гражданам, сообщает RT.
«Вот то, что я увидел в средствах массовой информации, привело к выводу о том, что бывший руководитель субъекта федерации лишен этого чувства – уважения к людям. То, что я видел, – это безобразие. Чиновники с таким отношением к гражданам работать в этом качестве не могут, вот и все», – заявил Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности.
Напомним, экс-губернатор Чувашии Михаил Игнатьев приобрел известность после ряда скандальных выходок. В частности, в конце января в Сети появилась видеозапись, где чиновник заставляет сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами от служебных автомобилей.
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