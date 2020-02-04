Похищение активистов Евромайдана. Кернес утверждает, что суд его оправдает

3 февраля мэр Харькова Геннадий Кернес заявил в Facebook, что сможет доказать свою невиновность во время нового рассмотрения дела в отношении него и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого, обвиняемых в похищении и пытках активистов Евромайдана.

«Уверен, что во время повторного рассмотрения этого шитого белыми нитками дела я и мои адвокаты сможем доказать мою невиновность. Тем более, что прокуроры, которые неумело фальсифицировали это дело в отношении меня, оказались настолько «профессиональными», что не смогли пройти переаттестацию в Офисе генерального прокурора Украины и были уволены», – написал Кернес.

Мэр Харькова утверждает, что не совершал преступлений, которые ему инкриминируют, а у «псевдо-пострадавших нет ни одного доказательства».

«Срок давности по этому делу давно вышел, но я категорически против того, чтобы оно было закрыто за сроком давности. Меня так же не устраивало то, что судья первой инстанции закрыл его по причине, что прокуроры отказались поддержать свое же обвинение. Я хочу, чтобы это дело закончилось только одним – решением суда о моей невиновности. И ради этого я готов ездить в Полтаву, хоть это мне, как городскому голове Харькова, и не очень удобно», – добавил он.

В пятницу Апелляционный суд Полтавской области отправил сфальсифицированное против меня дело на повторное рассмотрение… Posted by Геннадий Кернес on Esmaspäev, 3. veebruar 2020

По версии правоохранителей, Кернес и его охранники Виталий Блинник и Евгений Смицкий в марте 2014 года похитили и избили участников Евромайдана Сергея Ряполова и Александра Кутянина. Мэр Харькова утверждал, что сможет доказать свою невиновность. Киевский райсуд Полтавы рассматривал дело более трех лет.

10 августа 2018 года судья Андрей Антонов закрыл дело «в связи с отказом стороны обвинения поддерживать обвинение по делу». В решении указано, что прокуроры блокировали судебные дебаты, не являясь на них. Заместитель генпрокурора Украины Анжела Стрижевская заявила, что они в это время болели.

Антонов говорил, что неоднократно просил Генпрокуратуру обеспечить явку кого-то из 19 прокуроров, которые в разное время занимались делом Кернеса, но ответа не было.

16 августа 2018 года ГПУ обжаловала закрытие дела против Кернеса.

31 января 2020 года Полтавский апелляционный суд отменил закрытие дела Кернеса и его охранников.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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