Сборная Украины по футзалу сыграла вничью с Францией в последнем туре отбора на чемпионат мира 2020

Сборная Украины по футзалу сыграла вничью со сборной Франции в последнем туре элит-раунде квалификации на чемпионата мира 2020 года, сообщает корреспондент издания «ГОРДОН».
Украина забила первой, голом отметился Сергей Журба, но пропустила дважды еще в первом тайме. Во второй половине игры Александр Педяш установил окончательный счет в матче – 2:2.
Ранее сборная Украины проиграла Сербии и Испании в первых двух турах квалификации и лишилась шансов попасть на чемпионат мира 2020 года.
Команда Александра Косенка заняла последнее место в группе B элит-раунда квалификации, имея в активе одно очко. Франция финишировала на третьем месте благодаря лучшей разнице голов.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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