«Замерзнете же, холодно»: Путин остановил кортеж ради жителей Череповца

«Замерзнете же, холодно»: Путин остановил кортеж ради жителей Череповца

04.02.2020, 20:06, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Череповец остановил кортеж, чтобы поздороваться с местными жителями. Соответствующую запись опубликовали в Интернете.

На кадрах видно, что жители Череповца собрались возле продуктового магазина. Владимир Путин вышел из машины и направился к людям. Президент обратился к гражданам: "Замерзнете же!".

Российский лидер поздоровался с некоторыми за руки, после чего напоследок сказал: "Все! Замерзнете же, холодно". Затем президент отправился обратно в автомобиль, сообщает "Россия 24".

Во вторник, 4 февраля, Владимир Путин провел встречу с общественниками, во время которой ответил на ряд вопросов.

Источник: Вести



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