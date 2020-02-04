Авторы украинского учебника объяснили появление Киану Ривза на фото 1930-х годов

Авторы украинского учебника «Всемирная история» за 10 класс поместили голливудского актера Киану Ривза на знаменитое фото 1932 года «Обед на небоскребе», чтобы привлечь внимание школьников, рассказал один из авторов Игорь Щупак.

«Когда дизайнер учебника, который вместе со мной подбирал иллюстрации к книге, показал мне страницу с фотографией, «дополненной» Киану Ривзом, я сначала не увидел этой маленькой фигурки. Но потом, заметив мем, предложил оставить его», – написал Щупак в Facebook.

По его словам, подобное бывало и раньше. Так в одном из учебников в конце 1990х был размещен Октавиана Августа с подписью «Юлий Цезарь», и никто за долгое время этого не заметил.

Щупак добавил, что использует различные мемы, анекдоты и мультимедийные технологии, в том числе QR-коды, для привлечения учеников, чтобы они легче воспринимали информацию.

Учебник, по его словам, существует уже два года, а фото с Ривзом было обнаружено только сейчас. Щупак отметил, что первым фотомонтаж заметил ученик 10-го класса в конце 2019 года.

«Остается только поблагодарить Киану Ривза за то, что он привлек внимание к учебе, к истории. Возможно, кто-то снова возьмет учебник истории в свои руки, и это будут не только дети. Кстати, предлагаю найти еще мемы и «противоречивые детали» среди иллюстраций к учебнику «Всемирная история» для 10 класса. Интересно? — Надеюсь!», – подытожил Щупак.

Напомним, Киану Ривз актер «затесался» среди строителей Рокфеллеровского центра. Изображение Ривза взято из фотографии, ставшей мемом в Сети – на ней актер в одиночестве сидит на лавочке в парке.

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