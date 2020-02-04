В Афинах на дне 2500-летнего колодца нашли таблички с проклятиями

Археологи из Германии рассказали о находке, сделанной в Афинах на дне 2500-летнего колодца. Во время раскопок в Греции учёные нашли древние таблички с проклятиями.

Исследователи признались, открытие было сделано ещё четыре года назад, но на протяжении всего времени после находки, специалисты переводили письма, общий смысл которых оказался схожим. По их словам, свинцовые таблички были исписаны проклятиями. Имеются у учёных и предположения, почему эти изделия оказались на дне 2500-летнего колодца. По их мнению, это произошло из-за указа Деметрия Фалерского, о котором упоминал Цицерон. Речь идёт о законе, запрещавшем людям класть в могилу артефакты с проклятиями. Чтобы постановление соблюдалось, за древними греками на похоронах наблюдал специальный смотрящий. Тем не менее, различные конфликты, будь то личная ссора, соперничество за руку и сердце девушки или судебный спор, вынуждали некоторых представителей былой цивилизации обращаться к колдовству. Желая получить помощь богов, люди бросали таблички с проклятиями в колодцы, которые, по поверьям, охраняли нимфы. Эти мистические существа якобы и передавали просьбы простых смертных богам.

Определяя происхождение изделий из свинца, научные работники установили, их писали не все подряд, а только обладающие большой силой писари. Они высекали на поверхности колдовского письма имя человека, на которого нужно было наслать беду, а инициалы злоумышленника всегда сохранялись в тайне.

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