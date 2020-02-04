Экономика: Коронавирус готовит удар по рублю

Пока от китайского коронавируса больше всего пострадала нефть. Крупнейший за последний год обвал барреля даже испугал ОПЕК+, которая экстренно обдумывает радикальный ответ на вспышку вируса. Как ситуация будет развиваться с медицинской точки зрения, никто пока не знает. В худшем случае в жизнь может воплотиться неприятный сценарий – уход нефти к 30 долларам за баррель и ослабление рубля.

Еще в 20-х числах января, когда стали приходить первые новости о вирусе в Китае, нефть превышала 65 долларов за баррель. Однако уже в понедельник, 3 февраля, она торговалась ниже 57 долларов за баррель. В ночь на вторник Brent ушел даже ниже 54 долларов за баррель. Во вторник котировки в районе 55 долларов.

Министр энергетики РФ Александр Новак отметил, что на нефтяном рынке сейчас «очень много неопределенности, возможно, это такие панические страхи». Россия, по его словам, «находится в постоянном контакте» с ОПЕК+ и отслеживает влияние сокращения экономической активности на нефтяной спрос.

Еще в начале года британская нефтегазовая компания BP полагала, что рост спроса на нефть составит около 1,2 млн баррелей. Однако коронавирус уже сейчас снизил рост спроса в среднем по году на 300-500 тыс. баррелей в день, сообщил глава BP Брайан Гилвари в интервью Bloomberg. До этого в СМИ сообщили, что спрос на нефть в Китае упал на 20% или на 3 млн баррелей в день от обычного общего уровня потребления в этот календарный период.

Дело в том, что вирус остановил транспорт и производства в Китае намного дольше, чем длятся официальные праздники по поводу лунного Нового года. На этой недели многие так и не вернулись на свои рабочие места. Передвижение также ограничено. Как следствие, спрос на нефть и нефтепродукты упал.

«Ожидается снижение темпов роста китайской экономики как в первом квартале, так и за год. Это может привести к значительному снижению потребления нефти и нефтепродуктов в стране. Замедление китайской экономики будет тормозить экономический рост по всему миру. А это также сократит потребление нефти и нефтепродуктов в целом ряде отраслей, например, в транспорте», – говорит аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Брокер» Оксана Лукичева.

Продолжит ли нефть падение и дальше, будет зависеть от новостей о коронавирусе и успешности борьбы с ним. Если распространение вируса затормозится, и эпидемии удастся избежать, то и стоимость барреля должна восстановиться. Если вирус продолжит массово убивать, причем, не только китайцев, но и остальных людей по всему миру, то падение цен на нефть неминуемо продолжится.

«Если бы рынки были предоставлены сами себе, то нефть потенциально вполне могла бы провалиться ниже 30 долларов за баррель»,

— говорит Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro.

Однако члены ОПЕК+, куда входит и Россия, не хотели бы допустить такого развития событий. В конце года члены организации ужесточили квоты по добыче в ответ на сокращение роста спроса. И теперь, испугавшись обвала, они держат руку на пульсе.

Страны ОПЕК экстренно — 4-5 февраля — решили обсудить сложившуюся ситуацию в формате техкомитета. А чрезвычайная министерская встреча в формате ОПЕК+ ожидается 14-15 февраля вместо запланированной очередной встречи в марте.

Накануне президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд провели телефонный разговор, в ходе которого фигурировала тема взаимодействия в рамках ОПЕК+, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, РФ «готова взаимодействовать в этом формате».

Один из обсуждаемых сценариев – сокращение добычи еще на 500 тыс. баррелей в день до тех пор, пока вспышка коронавируса не пойдет на спад. Но источник The Wall Street Journal уверяет, что ОПЕК+ обдумывает более агрессивный ответ на вспышку коронавируса в Китае. Он предполагает сокращение добычи сразу на 0,8-1 млн баррелей в сутки.

ОПЕК+ вполне по силам стабилизировать рынок, считают эксперты. «Пока ОПЕК+ поддерживает рынок принудительным сокращением добычи, котировки остаются оторванными от реальности. Колебания нефти сложно назвать в полной мере рыночными. Поэтому уровни 45-50 долларов за баррель Brent видятся непробиваемой областью», — говорит Купцикевич. В случае поддержки ОПЕК+ сильного проседания нефтяных цен не ожидается, падение может ограничиться уровнем в 50-55 долларов за баррель, согласна Лукичева.

«Объявления ОПЕК+ о готовности сокращения добычи и даже новости о том, что лидеры держат руку на пульсе – это отличный тактический ход, который зарекомендовал себя в последние годы. Эти меры доказывали свою эффективность в условиях рыночной паники», — говорит Купцикевич.

Другой вопрос – насколько долго можно использовать эту «таблетку». «Действия ОПЕК оборачиваются падением доли картеля в мировых поставках и, соответственно, падением влияния на дальнейшую динамику цены. Вряд ли этого хотят страны, львиная доля доходов которых зависит от цены барреля. В какой-то момент, крупные игроки — Саудовская Аравия или РФ — могут вновь вернуться к идее позволить нефти упасть, дабы вытрясти с рынка наименее эффективных игроков», – не исключает Купцикевич.

России падение нефти не сулит ничего хорошего. Сокращение экспорта нефти приведет к снижению нефтегазовых доходов бюджета РФ. «Однако это не так критично, как раньше. Потому что проводимый Минэнерго РФ налоговый маневр с каждым годом снимает зависимость бюджета от экспортных поступлений, так как по сути в бюджет все больше начинает поступать налог на добычу нефти и газа (НДПИ). В связи с этим российская экономика приобретает дополнительную устойчивость к внешним шокам», — считает Лукичева.

Речь именно о том налоговом маневре, который так не нравится Александру Лукашенко. Белорусский президент даже прекратил покупать российскую нефть, требуя компенсаций ущерба от изменений российского налогового законодательства. Зато этот маневр поможет снизить зависимость российской экономики от внешней конъюнктуры. Сейчас доходы бюджета пополняют за счет экспортной пошлины от продажи нефти за рубеж. Когда мировая цена на нефть падает, сразу страдает бюджет РФ – его доходы от экспортной пошлины на черное золото снижаются. Но с каждым годом пошлина будет снижаться, а к 2024 году полностью обнулиться. При этом, российский бюджет доходы не потеряет, ведь одновременно будет расти налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Благодаря этому налоговому маневру, бюджет РФ станет получать доходы исключительно в виде НДПИ, на который не влияет мировая цена на нефть. Отсюда и снижение зависимости от мировых цен.

И хотя налоговый маневр еще не закончен, бюджет РФ имеет сейчас достаточный запас прочности, чтобы пережить просадку цены нефти в перспективе года-двух, считает Купцикевич. А дальше? А потом низкая стоимость сырья скорее станет важным драйвером роста мировой экономики, как это было в 2017 году, что потянет за собой и спрос, и цены на нефть, добавляет он.

Что касается рубля, то появился риск очередного витка девальвации национальной валюты, что традиционно происходит в период нестабильности и опасностей. Тем более, на фоне обвала нефти до минимумов с конца 2018 года. Впрочем, рубль уже давно не отыгрывает колебания нефти один в один. После 2015 года волатильность рубля все-таки в несколько раз ниже. И сейчас рубль все еще выглядит вполне уверенно, несмотря на падение в последние дни. Во вторник был даже небольшой отскок.

«Рубль подстраивается под ослабляющуюся нефть. Если она останется на текущих уровнях или пойдет ниже, то за ней последует и рубль, но это вопрос недель, а не часов и дней», — говорит Купцикевич.

При худшем сценарии, по его словам, курс доллара к рублю может превысить 75, а евро – 80. Но надо понимать, что как и в 2016 году, такие экстремальные уровни нефти вряд ли продержатся долго, тем более, если ОПЕК+ на следующей недели решится на радикальные шаги поддержки. Поэтому сильной девальвации рубля эксперты пока не ожидают, рассчитывая на то, что в марте ситуация с коронавирусом нормализуется. Впрочем, к концу года, по прогнозу ЦБ, рубль может стоить в районе 66 рублей за доллар против 63-64 рублей сегодня.

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