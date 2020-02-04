Из-за ситуации с коронавирусом обрушились мировые цены на медь

Мировые цены на медь упали с начала года на 12%, опустившись до уровня сентября 2019 года из-за сокращения спроса со стороны Китая – крупнейшего в мире импортера этого металла.
Эксперты указывают, что ситуация с медью – один из важнейших индикаторов состояния экономики, информирует «Коммерсант».
«Медь действительно очень сильно привязана к производственному сектору. Беспокоит то, что после прошлогодних торговых конфликтов эта ситуация может стать еще одним потрясением для мировой экономики», – отметил главный стратегический аналитик Charles Schwab Джефри Кляйнтоп.
Рейтинговое агентство Moody`s ранее не исключило, что ситуация с распространением коронавируса может быть для мировой экономики более серьезной угрозой, чем кризис 2008–2009 годов.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее отметила, что вспышка коронавируса на территории Китая приведет к замедлению роста мировой экономики минимум на 1%.
В понедельник вечером стоимость нефти марки Brent упала до 54,9 доллара за баррель впервые с января 2019 года.
Также сообщалось, что южнокорейские производители автомобилей и техники приостанавливают производство на заводах из-за нехватки экспортируемых из Китая деталей, поставки которых прервались из-за коронавируса.
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