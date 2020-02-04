Мнение: Диктатор, вернувшийся с холода

Это можно назвать «дипломатией качелей». От России к Америке, от Америки к России.

После встречи с госсекретарем Помпео, Лукашенко объявил о завершении «периода холода» в отношениях с Америкой. И здесь же, в своей грубоватой манере, на грани хамства посоветовал России — своему союзничку по мифическому «союзному государству» — не рыдать по этому поводу. «Не плачь девчонка!»

С США Лукашенко восстанавливает дипломатические отношения, обсуждает вопрос о покупке энергоносителей по рыночным ценам, финансовую помощь. И определенное продвижение он, конечно, получит.

Но Лукашенко понимает, что перегибать палку нельзя. Поэтому, качнувшись в сторону США, он объявил о встрече с Путиным, желании обсуждать вопрос о покупке российской нефти по мировым ценам. Собственно переговоры с США и прочие его нефтяные демарши были нужны, чтобы смягчить позицию Путина по ценам на российскую нефть.

Цель всего этого балансирования – сохранение личной власти в Беларуси.

Но «качели» последнего времени имеют один результат – отдаление от властей России. Ясную декларацию, что частью России Беларусь не будет. Ни прямо, ни гибридно. Кризис с Россией разрешается, но на новом уровне – отдалении Беларуси от России. И не видно, что может остановить это движение.

Между прочим, на фоне происходящего с Лукашенко видно, какую ошибку совершил Путин, начиная с «мюнхенской речи» и заканчивая нападением на Украину и захватом Крыма.

Лукашенко – диктатор. В его стране пропали его политические противники. И, тем не менее, при таком прошлом, он определенно движется в сторону Запада, выходит из изоляции. Эта политика противоречива, опасна, и пока ее результаты неопределенны.

Путин же, имея возможности оставаться авторитарным правителем в России, поддерживая отношения с Западом, находясь вместе со своими обогатившимися на России друзьями в положении «граждан мира», сам загнал себя в изоляцию. При этом ничего не добился ни для своей страны, ни для своей группы.

У «величайшей геополитической катастрофы», умершего «папы СССР», было два правящих сына. Один бедный и хваткий. Другой – богатый и недалекий. Кто есть кто – сами догадаетесь.

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Источник: СерпомПо

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