«Я на коленях перед тобой до конца своих дней». Дочь Успенской попросила прощения у матери за скандальное интервью

Дочь российской певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина разместила в Instagram фото с телеведущим Андреем Малаховым и частным детективом.
«Дорогая мама, прости за глупость. Я на коленях перед тобой до конца своих дней. Сожалею о том, что дала волю эмоциям в такой сложный для нас момент, а непорядочные люди этим воспользовались. Но благо у тебя есть такие люди, как [тот человек], который вернул меня домой, и Андрюша Малахов, который помог восстановить гармонию в нашей семье – не ради денег и славы, а во имя чистоты и справедливости», – написала Плаксина.
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Дорогая мама @uspenskayalubov_official : Прости за глупость. Я на коленях перед тобой до конца своих дней. Сожалею о том что дала волю эмоциям в такой сложный для нас момент, а непорядочные люди этим воспользовались. Но благо у тебя есть такие люди как @harleydavidson700, который вернул меня домой, и Андрюша Малахов @malakhov007 который помог восстановить гармонию в нашей семье- не ради денег и славы !- а во имя чистоты и справедливости.
Дочь Успенской в эфире шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ заявила, что мать ее душила и всячески издевалась над ней.
«Врачи поставили Плаксиной диагноз «хронический шизофреноподобный психоз». По сути, она не отдает отчета своим действиям. Сотрудники НТВ, воспользовавшись этим, сняли передачу, взяли у Татьяны подпись, которая ничего не значит», – сказал в комментарии StarHit адвокат Успенской Александр Бенхин.
Плаксина попала в аварию в Коста-Рике 11 сентября 2018 года, вследствие чего потеряла зубы. После этого певица побрила дочь наголо.
Дочь Татьяну Успенская родила в 1989 году от своего четвертого мужа, бизнесмена Александра Плаксина.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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