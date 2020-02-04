Кошель: Негатива в сокращении числа нардепов больше, чем позитива

Инициатива сокращения числа народных депутатов несет больше негатива, чем позитива, сказал в комментарии изданию «ГОРДОН» глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

«Прежде всего, мне не нравится тенденция в парламенте этого созыва, когда законопроекты принимаются без тщательного обсуждения. Вопрос сокращения численности нардепов – очень серьезный. Это не просто математическое уменьшение. Тут нужно понимать, как это отразится на работе парламентских комитетов, избирательной системе и так далее. Как по мне, это число придумали, скорее, политтехнологи [экс-президента Украины] Леонида Кумы – тема про 300 депутатов очень хорошо воспринималась избирателями. Но единственный аргумент, который я слышал от представителей «Слуги народа», – это то, что они рассматривают пропорциональное соотношение числа избирателей к числу нардепов. Однако при такой логике тоже нет корреляции, потому что в таком случае выходит, что у нас в стране проживает всего 32 млн граждан. Да, схожий подход есть в научных разработках, но он не рекомендуется, его не применяют на практике. Поэтому, я считаю, что сокращение численности нардепов может привести к трудностям в работе Верховной Рады», – подчеркнул Кошель.

По его словам, это может негативно сказаться и на работе парламентских комитетов.

«На сегодня в парламенте действуют 23 комитета. Если они так и останутся функционировать, то при 300-х нардепах в каждый из комитетов войдет в среднем 13 депутатов. И для принятия решений понадобятся голоса лишь семи нардепов. Также, в отличие от большинства европейских парламентов, у нас регистрируется слишком много законопроектов. Например, в прошлом созыве зарегистрировали около 12 тыс. законодательных актов. И сейчас эта тенденция сохраняется. Так вот весь этот массив законодательных наработок должны рассматривать именно комитеты. Поэтому сокращение числа нардепов может привести к определенным сложностям и тут. К тому же, сокращение состава народных депутатов будет противоречить самой логике избирательной системы. Работа нардепа не ограничивается сессионным залом и комитетом – он также должен взаимодействовать и с избирателями», – сказал собеседник.

Он надеется, что законопроект, которым предлагается сократить число нардепов, не будет принят.

«Если говорить о пиар-составляющей этого законопроекта, то он должен понравиться украинским избирателям. Политики уже несколько десятилетий спекулируют на теме сокращения численности нардепов, цепляя на них ярлыки «людей, которые ничего не делают и проедают бюджетные средства». В рамках этих спекуляция звучат утверждения: мол, уменьшение числа депутатов позволит снизить затраты на содержание парламента. Но в целом я считаю, что негатива тут больше, чем позитива. Поэтому буду рад, если в Верховной Раде не наберется голосов для принятия этого законопроекта», – резюмировал Кошель.

3 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №1017 «О внесении изменений в ст. 76 и 77 Конституции Украины», которым предлагается сократить количество народных депутатов до 300, а избирать их по пропорциональной системе.

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект №1017 как неотложный 29 августа 2019 года. Верховная Рада направила законопроект в Конституционный Суд для получения заключения о соответствии Основному закону 3 сентября.

Конституционный Суд решил, что законопроект соответствует Основному закону.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет