Эксперт: Увеличение полномочий местного самоуправления повысит эффективность его работы

Эксперт: Увеличение полномочий местного самоуправления повысит эффективность его работы

04.02.2020, 19:51, Новости дня

«С принятием поправок к Конституции местное самоуправление получит больше полномочий и станет полезнее для людей», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Дарья Кислицына, комментируя предполагаемые изменения в Конституции по развитию системы муниципальной власти.

Руководитель лаборатории новых технологий АНО ЭИСИ Дарья Кислицына считает, что названные во вторник возможные изменения в Конституции в области местного самоуправления (МСУ) соответствуют тому, что говорил президент Владимир Путин 15 января в своем послании Федеральному собранию. Самым важным она считает получение МСУ больше полномочий.

«Это, безусловно, важно, потому что повышается статус регионов, повышается роль муниципалитетов. В частности, было заявлено про увеличение финансирования муниципалитетов, о реструктуризации части долгов, которые должны провести регионы на своем уровне. Как федеральный центр делает это по отношению к субъектам, так и регионы должны это сделать по отношению к муниципалитетам», – рассказала эксперт.

Политолог отметила, «вхождение МСУ в единую систему публичной власти важно с точки зрения человека». «Для людей это разделение не совсем понятно. Речь же идет про фактически госуслуги на месте, и они должны реализовываться вне зависимости от того, какой уровень власти их оказывает», – заключила Кислицына.

Ранее сенатор Андрей Клишас сообщил, что рабочая группа по изменениям в Конституцию завершит обсуждение поправок, касающихся организации МСУ, через неделю. Как сообщает ТАСС, среди возможных изменений названо право органов государственной власти назначать должностных лиц в структуры местного самоуправления.

Кроме того, в Основном законе предлагается предусмотреть, что «органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в РФ, осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории».

20 января Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, 23 января нижняя палата парламента единогласно приняла его в первом чтении, во втором чтении законопроект могут рассмотреть в феврале-марте.



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