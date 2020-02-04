Мнение: Турция не будет обострять

Эрдоган сегодня выступил с заявлением, что Турция не планирует обострять отношения с Россией "на данном этапе". По словам Эрдогана, у Турции слишком важные отношения с Россией, связанные с покупкой С-400, строительством новой АЭС и "Турецким потоком", чтобы их портить.

Заявление произошло после вчерашних переговоров Лаврова и Чавушоглу.

Таким образом Анкара дает понять, что инцидент с гибелью турецких военных заигран, а свое неудовольствие произошедшим Турция уже выказала рядом способов — временно свернула совместное патрулирование в Рожаве, обстреляла сирийцев в ответ, заявила о непризнании Крыма + Эрдоган сфоткался с Джемилевым и покричал "Слава Украине". Все это являлось ответом Турции на гибель своих солдат. На сегодня анонсированы телефонные переговоры Эрдогана и Путина, где эту страницу перевернут. Можно быть уверенным, что Эрдоган будет просить остановить/ограничить операцию САА в Идлибе "по гуманитарным соображениям" и для "выполнения сочинской сделки", тем более что он публично заявлял, что не допустит укрепления позиций Асада в Идлибе (что де-факто уже произошло) и вопрос скорее связан с тем, чтобы не дать Асаду вместе с трассой М-5 забрать сразу и столицу провинции.

Путин, скорее всего, будет указывать на то, что "друг Реджеп" своего обязательства по трассам Хама-Алеппо и Латакия-Алеппо не выполнил, так что Асад может решить этот вопрос силой, а Идлиб пока трогать не будут. Где-то между этими позициями и будут искать компромисс, держа в уме как экономическое сотрудничество, так и договоренности по Рожаве и Ливии. Эрдоган разумеется не может не занимать жесткую позицию, так как гибель 8 военных достаточно болезненно была воспринята в Турции.

PS. На заглавной фотографии церемония прощания с 4-мя погибшими турецкими солдатами. Тела были доставлены из под Саракиба в провинцию Хатай.

PS2. Ресурсы боевиков сообщают, что под Саракибом был убит полевой командир, отряд которого в числе первых прорвался в Алеппо во время решающего сражения за город в августе-сентябре 2016 года, когда боевики протаранили оборону сирийцев и пробили коридор в город через квартал Рамусех.

Спустя 3,5 года "герой боев за Алеппо" рутинно уработан в Идлибе.

PS3. МО РФ предупреждает, что террористы из "Белых касок" готовят провокацию с "хим.оружием" в поселке Зерба. Информация об этом передана туркам, а также озвучена в прессе. В общем, стандартная для Идлиба ситуация — как только САА добивается оперативных успехов, Турция начинает работу по ограничению развития наступления, а террористы готовят провокации с "хим.оружием", с попутными байками про то, что Асад и Путин уничтожают мирные госпиталя, хотя их вроде как еще года 2 назад все уничтожили.

Источник: Colonel Cassad

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет