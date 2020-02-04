Эксперт прогнозирует превращение сгоревшего SSJ 100 в тренажёр для пилотов

Эксперт прогнозирует превращение сгоревшего SSJ 100 в тренажёр для пилотов

04.02.2020, 19:47, Разное

Эксперт прогнозирует превращение сгоревшего самолёта SSJ 100 в тренажёр для пилотов. Самолёт загорелся при совершении аварийной посадки в аэропорту города Москвы Шереметьево весной 2019 года.
Пострадавший борт по сей день пребывает на территории узла воздушного сообщения. Во время беседы с журналистами эксперт авиасферы, заслуженный лётчик Владимир Попов, прогнозирует сохранения самолёта в аэропорту до завершения расследования случившегося инцидента. По его словам, следствие и сотрудники прокуратуры продолжают работы над указанным делом, и борт должен храниться в качестве вещдока. Лишь после завершения всех процедур собственник примет решение в отношении использования остатков авиалайнера. Обычными процессами является превращение их в металлолом. Альтернативой при хорошо сохранившейся кабине может стать превращение в тренажер. Нередко фронтальную часть аппарата используют в целях ознакомления сотрудников спасательных служб и других организаций.

Давая ответ на вопрос относительно влияния пребывания самолёта в аэропорту на комфорт пассажиров, эксперт отметил нецелесообразность негативных заявлений по данной ситуации. Попов подчеркнул, что важно понимать наличие особых органов, которые ведут работу по инциденту, пишет Nation News.



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