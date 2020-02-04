Разумков закрыл для экс-нардепов доступ к кулуарам Рады

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение «Об обеспечении правового режима государственной охраны административных зданий, сооружений и служебных помещений Верховной Рады Украины», сообщила 3 февраля пресс-служба парламента.

Документ, который устанавливает новый порядок допуска в Раду для бывших нардепов, вступил в силу 1 февраля. В перечне лиц, имеющих доступ к кулуарам Рады (первый, второй и третий этаж вне сесионного зала) больше нет депутатов предыдущих созывов. Ранее экс-нардепы имели доступ к кулуарам.

При этом, экс-нардепы имеют право находиться в гостевой ложе балкона сессионного зала парламента.

Для журналистов правила допуска в Раду не изменились.

Также этим распоряжением в парламенте вводятся электронные пропуска, которые будут использоваться наравне с удостоверениями.

Кроме того, в документе сказано, что теперь госохране запрещено пропускать в Раду лиц с «явными признаками» алкогольного или наркотического опьянения, с оружием или взрывчаткой, а также в балаклавах, спортивной, пляжной одежде, маскарадных костюмах, с плакатами, лозунгами, громкоговорителями «и другими предметами, которые могут быть использованы для создание препятствий» работе парламента.

Верховная Рада нынешнего созыва начала работу 29 августа 2019 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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