Разумков закрыл для экс-нардепов доступ к кулуарам Рады

Разумков закрыл для экс-нардепов доступ к кулуарам Рады

04.02.2020, 19:42, Новости дня

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение  «Об обеспечении правового режима государственной охраны административных зданий, сооружений и служебных помещений Верховной Рады Украины», сообщила 3 февраля пресс-служба парламента. 

Документ, который устанавливает новый порядок допуска в Раду для бывших нардепов, вступил в силу 1 февраля. В перечне лиц, имеющих доступ к кулуарам Рады (первый, второй и третий этаж вне сесионного зала) больше нет депутатов предыдущих созывов. Ранее экс-нардепы имели доступ к кулуарам. 

При этом, экс-нардепы имеют право находиться в гостевой ложе балкона сессионного зала парламента. 

Для журналистов правила допуска в Раду не изменились. 

Также этим распоряжением в парламенте вводятся электронные пропуска, которые будут использоваться наравне с удостоверениями. 

Кроме того, в документе сказано, что теперь госохране запрещено пропускать в Раду лиц с «явными признаками» алкогольного или наркотического опьянения, с оружием или взрывчаткой, а также в балаклавах, спортивной, пляжной одежде, маскарадных костюмах, с плакатами, лозунгами, громкоговорителями «и другими предметами, которые могут быть использованы для создание препятствий» работе парламента. 

Верховная Рада нынешнего созыва начала работу 29 августа 2019 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика