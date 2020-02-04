Эвакуированных из Китая в Россию везут на карантин в Тюмень

Эвакуированных из Китая россиян и граждан других стран на две недели поместят в карантин в санаторий под Тюменью. Изначально об этом сообщили тюменские СМИ 72.ru и «Наша газета», а после подтвердила вице-премьер Татьяна Голикова. Тюменская область, по ее словам, была выбрана, «как наиболее подготовленный регион».

При этом житель Тюмени Евгений, который готовится к эвакуации вместе с другими россиянами из Китая, рассказал, что ему не сообщили, куда их везут:

«Регистрация уже идет, но точного времени вылета нет. Куда летим – мне не известно, –​ рассказал он 72.RU.

Россия объявила, что эвакуирует из Уханя 147 человек. Среди них, кроме россиян, 10 граждан Белоруссии, 3 – Казахстана, и по одному – Украины и Армении. Тюменские СМИ выяснили, что местом карантина выбран санаторий «Градостроитель» в 28 километрах от Тюмени. Санаторий рассчитан примерно на 200 коек.

«Мы будем за ними четко наблюдать. Не надо ничего бояться. Это абсолютно, еще раз повторяю, здоровые граждане. Все государства, которые эвакуировали своих граждан до нас, поступали и поступают ровно таким же образом», – заявила вице-премьер. Она сослалась на то, что двухнедельного карантина требуют международные медицинские организации.

Голикова пообещала, что все вывезенные из Китая в Россию граждане, находясь на карантине, будут обеспечены всем необходимым. «В Тюменской области сделано для этого все. Также я хочу сказать, что мы в добровольном рабочем порядке просили, чтобы была со стороны всех граждан получена информация, что если они в чем-то нуждаются, если у них есть какие-то хронические заболевания, если им нужны какие-то лекарства или что-либо другое, то им Российская Федерация в лице федерального правительства и правительства Тюменской области сделают все необходимое, чтобы их пребывание под карантином было спокойным и беспроблемным», – сказала она.

Голикова также пообещала, что иностранцы, эвакуированные из Китая на российских самолетах, смогут после карантина вернуться в свои страны.

«Тех граждан, которые являются гражданами других государств, после

двухнедельного карантина мы, если они выразят желание, направим по месту их гражданства», – сказала Голикова.

По состоянию на утро 4 февраля, коронавирусом 2019-nCoV только в Китае заразились более 17 тысяч человек, более 400 умерли. Число погибших от уханьского коронавируса в Китае уже превысило число жертв вспышки атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов. В России на прошлой неделе врачи выявили два случая заражения – в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших – граждане Китая.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения из-за нового вида коронавируса.

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