Новый обмен с Россией и нефть для Беларуси. О чем рассказал глава МИД Украины на конференции в Праге

Украина готовит новый обмен пленными с Россией и может начать поставлять нефть в Беларусь, об этом глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Чехии в Праге.

Как рассказал Пристайко, большая часть пленных на обмен будут крымские татары.

«Мы сейчас готовим очередной обмен. Мы все еще верим в возможность в ближайшее время завершить обмен “всех на всех”. А это будет очень большой и массовый обмен, в котором, мы надеемся, найдется место в преобладающем большинстве крымским татарам. В частности, этот вопрос вчера обсуждался с президентом Эрдоганом, который был с визитом в Киеве», – сказал он.

Последний обмен пленными Украины с сепаратистами так называемых «ДНР» и «ЛНР» состоялся 29 декабря. Решение об обмене в формате «всех на всех» было принято после личных переговоров между президентами России и Украины.

Глава украинского МИДа также заявил, что Киев готов помочь Беларуси с поставками нефти. Это произошло после того, как в начале января 2020-го Россия временно приостановила прокачку нефти на белорусские НПЗ из-за того, что страны не смогли договориться о цене.

«Это такой глобальный, серьезный вопрос – договаривались ли мы с Помпео об использовании трубопроводов, чтоб обеспечить поставки нефти в Беларусь. Я вам скажу, что эта идея не только обговаривается с Беларусью, мы будем также обговаривать с моим другом, министром иностранных дел Чехии. Мы готовы содействовать поставкам нефти, которая поступают с других частей света.

Мы не должны сейчас говорить обо всех деталях, но одна из наших главных идей – это создание действительно независимого энергетического рынка, и нефтяного, и газового, получение из альтернативных источников нефти и газа. И мы над этим активно работаем, включительно при содействии США», – сказал он.

Вадим Пристайко прибыл в Чехию с официальным визитом на украинско-чешский форум. В рамках мероприятия Пристайко встретился с премьер-министром и главой МИД Чехии. Как сообщалось ранее, политики обсуждали сотрудничество между странами, а также опыт Чехии в евроинтеграции и реформах.

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