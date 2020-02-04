Кравчук предложил внести изменения в закон о декоммунизации

С учетом того, что народ Украины по-разному относится к тому, что происходит в Незалежной с символами бывшего Советского Союза, экс-президент Украины Леонид Кравчук предложил внести коррективы в закон о декоммунизации. Об этом он сказал в эфире программы "60 минут".

В законе о декоммунизации сказано, что символы Советского Союза должны быть демонтированы. "Этот закон не отвечает интересам всего народа Украины. Было бы неплохо внести в него определенные коррективы", — отметил бывший президент Украины.

В пример он привел судьбу киевского памятника советских времен — Родины-Матери, который до сих пор так и не демонтирован.

"Родственники украинского архитектора Василия Бородая, автора этой скульптуры, не дают согласия на демонтаж памятника. Поэтому эту проблему нужно решать цивилизованными методами. Для этого и нужны коррективы в действующий на Украине закон о декоммунизации", — подчеркнул Кравчук.

Касаясь своего заявления о встрече Гитлера и Сталина, Кравчук остался непреклонен и подтвердил, что "ничего не придумал".

"Я вычитал эту информацию из СМИ. Мы уже никогда не будем слушать одно телевидение и никогда не будем читать одни и те же книги. Мир глобален, и свободу слова никто не отменял. Мы должны с пониманием относиться к происходящему. Если кто-то высказал неправильное, а не враждебное мнение, мы должны с пониманием к этому относиться", — парировал Кравчук.

Вместе с тем бывший президент Украины ушел от ответа на вопрос ведущей, почему подобными высказываниями он не позволяет наладить дружественные отношения между Россией и Украиной. Кравчук лишь отметил, что политики не должны вмешиваться в историю.

"Пусть толкуют историки, а политики занимаются сохранением мира. Если мы все это поймем и будем толковать сегодняшние дни исходя из прошлого, мы неизбежно будем вступать в противоречия", — сказал он.

Источник: Вести

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