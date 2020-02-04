Режим ЧС введен в Артеме из-за приезда китайских граждан. Такое решение принял глава Артемовского городского округа Александр Авдеев. Связано это с прибытием в город китайских граждан, имеющих вид на жительство. Они прилетели во Владивосток через Южную Корею.

Как сообщили в пресс-службы администрации Артема, для размещения прибывающих китайских граждан в пригороде города специально открыт изоляционный пункт. Двоих прилетевших сегодня граждан КНР осмотрели в аэропорту, используя чувствительные к коронавирусу тест-полосок. Пробы отрицательные, передает "Вести: Приморье".

Теперь под наблюдением специалистов китайские граждане проведут две недели. Изоляционный пункт охраняется сотрудниками ОМВД. Организовано горячее питание. Связаны такие меры предосторожности с распространением коронавируса.

Приспособленный ранее под изоляционный пункт ФОК решено не использовать, он будет работать в прежнем режиме.

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ГТРК "Владивосток"

Источник: Вести

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