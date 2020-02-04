Россияне все чаще ищут подработку для поддержания уровня жизни

Для обеспечения достойного уровня жизни россиянам необходимо зарабатывать в среднем 66 тыс. руб. в месяц, свидетельствует опрос, проведенный Финансовым университетом при правительстве России.
Самый высокий уровень желаемой зарплаты отмечен у жителей Москвы — 100 тыс. руб. в месяц, жителей Санкт-Петербурга и крупных подмосковных городов — 91 тыс. руб. в месяц, сообщает "Российская газета".
Опрос показал, что россияне перестали ждать улучшения финансового благосостояния за счет основной работы и пытаются найти дополнительный заработок. При этом многие граждане совмещают подработку с основной работой.
Местные власти все чаще стараются оказывать услуги всем желающим найти работу и начать собственное дело. Так, в Хабаровске открыли центр "Мой бизнес". "Здесь можно получить любую поддержку, подробно узнать, как оформить документы, получить азы нового дела", — заявил директор проекта Антонина Потапова.
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