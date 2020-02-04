Ударила ножницами 40 раз: жительница Ставрополья жестоко убила новорожденного сына

В Ставропольском крае местная жительница жестоко убила своего ребенка. Возбуждено уголовное дело.
По данным VSE42.ru, сразу после родов в квартире женщина схватила ножницы и 40 раз ударила ими маленького сына. После этого она положила тело ребенка в пакет, чтобы захоронить.
Однако осуществить задуманное до конца злоумышленнице не удалось: после убийства она резко почувствовала себя плохо и отправилась в больницу. Там она рассказала о случившемся.
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