Ударила ножницами 40 раз: жительница Ставрополья жестоко убила новорожденного сына

Ударила ножницами 40 раз: жительница Ставрополья жестоко убила новорожденного сына

04.02.2020, 19:37, Разное

В Ставропольском крае местная жительница жестоко убила своего ребенка. Возбуждено уголовное дело.

По данным VSE42.ru, сразу после родов в квартире женщина схватила ножницы и 40 раз ударила ими маленького сына. После этого она положила тело ребенка в пакет, чтобы захоронить.

Однако осуществить задуманное до конца злоумышленнице не удалось: после убийства она резко почувствовала себя плохо и отправилась в больницу. Там она рассказала о случившемся.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика