Россияне не только не любят дизель, но еще и отказываются от него

Россияне не только не любят дизель, но еще и отказываются от него

04.02.2020, 19:37, Новости дня

Доля дизельных машин в массовом сегменте рынка новых легковых автомобилей России, оказывается, не только исчезающе мала, но еще и планомерно сокращается. Но при этом у некоторых брендов продажи машин на «тяжелом топливе», как ни странно, растут.

Дизельные версии тех автомобилей, что считаются массовыми, в РФ выбирает только 5% покупателей. К такому выводу пришли аналитики агентства «Автостат», уточнив, что в 2018 году этот показатель составлял 5,3%.

Самая большая доля рынка дизельных машин среди массовых марок по данным агентства принадлежит бренду Peugeot — она составляет 41%, и это весьма заметный прирост по сравнению с 29%, зафиксированными в 2018 году. А у их коллег из Citroen показатель вырос с 20% до 35%.

Между тем, прежние дизельные корифеи из Toyota и Mitsubishi постепенно рынок теряют. Если в 2018 году они продавали до 24% машин на «тяжелом топливе», то в 2019 году этот показатель сократился до 22%. Однако по абсолютным показателям продаж Toyota продолжает удерживать лидерство: чаще всего среди дизельных машин покупатели выбирают Toyota Land Cruiser Prado. В разное время в соответствующий топ попадали также Mitsubishi Pajero Sport и Renault Duster. При этом у целого ряда марок массового сегмента на долю дизеля приходится менее 10% продаж.

Любопытно, что в премиальном сегменте наблюдается прямо противоположная ситуация: продажи роскошных машин с такими моторами выросли с 34,8% до 38,1%. Лидером по продажам в этом секторе агентство называет марку BMW, у которой доля продаж дизельных версий достигает 70%, а также компанию Land Rover — у британцев этот показатель составляет 79%.

Текст:
АвтоВести

Источник: Вести



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