Китай может снизить прогноз по темпам роста ВВП в 6% в 2020 году из-за коронавируса

Власти КНР собираются принять новые меры для поддержки экономической активности из-за негативного влияния коронавируса, при этом допуская вероятность пересмотра ожиданий по темпам роста экономики страны в текущем году.

В Пекине обсуждают новые меры стимулирования экономической активности, в том числе в виде новых снижений ставки кредитования первоклассных заемщиков (LPR), а также снижения нормы обязательных резервов для банков.

По данным источников агентства Reuters, осведомленных о ходе дискуссии, Народный банк Китая собирается объявить о снижении ставки по кредитам для первоклассных заемщиков 20 февраля. При этом решение о смягчении требований к норме резервирования для банков может быть объявлено "в ближайшие недели".

ЦБ Китая за последнее время уже предоставил большой объем ликвидности финансовой системе страны на фоне заметного ухудшения экономической активности и инвестиционного климата из-за вспышки коронавируса. За последние несколько дней центробанк КНР предоставил ликвидность в объеме около 1,7 триллионов юаней (более 240 миллиардов долларов) в финансовый сектор посредством проведения операций РЕПО.

Источники агентства также отмечают, что помимо смягчения монетарной политики и снижения стоимости кредитования для компаний в руководстве Китая готовят меры по снижению налогов и предоставлений госсубсидий для наиболее заметно пострадавших секторов китайской экономики из-за ситуации с коронавирусом.

Господдержка, в частности, планируется для компаний в сегментах розничной торговли, логистики, транспорта и туризма. Региональным властям также могут разрешить увеличить объем привлечения кредитов в рамках инфраструктурных проектов.

При этом дополнительные госрасходы в рамках новых мер господдержки могут привести к росту дефицита бюджета КНР с 2,8% в 2019 г. до 3% по итогам 2020 г.

Новые меры, тем не менее, по оценкам экспертов не смогут полностью компенсировать негативное влияние коронавируса на экономическую активность КНР. Ряд экономистов ранее уже понизили прогнозы по ВВП Китая в 2020 г.

Главный экономист UBS по Китаю Тао Ванг снизила прогноз по темпам роста ВВП Китая в I квартале года до 3,8%, при этом заявив об ожиданиях роста ВВП на 5,4% в целом в 2020 г. Главный экономист Zhongyuan Bank Co Ltd Ван Цзюнь также допустил замедление темпов экономического роста КНР ниже отметки в 5% в I квартале, отмечая при этом, что негативный эффект от вспышки инфекционного заболевания может сохраниться и во II квартале.

Источники Reuters также отметили, что в правительстве КНР "обсуждают" вопрос о возможности снижения официального прогноза по ВВП Китая в 2020 г. ниже 6%.

Более низкие показатели роста до этого наблюдались в 1990 г. на уровне в 3,8%. Замедление темпов роста экономики до значений ниже 6% для КНР будет довольно серьезным фактором – не только из-за "охлаждения" КНР до наиболее низких темпов экономического развития за последние 30 лет – но также из-за невозможности достижения целей, которые ранее были заявлены в руководстве КНР.

Из-за ожидаемого замедления экономической активности в виду вспышки коронавируса ранее стало известно о возможном срыве целей по торговой сделке между США и Китаем.

Источник: Вести

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