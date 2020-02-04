Центр для эвакуируемых в Тюмени будет охранять Росгвардия

Центр для эвакуируемых в Тюмени будет охранять Росгвардия

04.02.2020, 19:31, Новости дня

Вокруг реабилитационного центра, в котором будут размещены эвакуированные из Китая в связи с коронавирусом 2019-nCoV, выставлены два периметра ограждения. Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Реабилитационный центр представляет собой отдельно стоящее, удаленное на несколько километров от другого здания сооружение. Вокруг учреждения, кроме двух периметров ограждения, выставлена охрана Росгвардии.

В реабилитационном центре созданы все условия для соблюдения режима, также имеется дезинфекционная камера. Для проживающих там детей закуплены игрушки, есть телевизоры. Анна Попова отметила, что эвакуированным необходимо прожить в центре две недели. Видео с заявлением руководителя Роспотребнадзора опубликовало информационное агентство "Тюменская линия".

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что из Уханя и провинции Хубэй Москва эвакуирует 147 человек, в числе которых граждане ЕАЭС, Украины. Эвакуация проводится силами Воздушно-космических сил.

Источник: Вести



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