Боксер Кушиташвили: росгвардеец ударился сам, а я предложил ему вправить нос

Боксер Кушиташвили: росгвардеец ударился сам, а я предложил ему вправить нос

04.02.2020, 19:31, Новости дня

Двукратный чемпион РФ по боксу Георгий Кушиташвили, арестованный по делу об избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, заявил, что росгвардеец сам ударился, а спортсмен лишь предложил ему вправить нос.

"Мне много раз ломали нос, так что вправлять умею, – сообщил Кушиташвили, слова которого приводит RT. Адвокат боксера Александр Дягтерев также настаивает на том, что сотрудник Росгвардии ударился сам: "Во время потасовки он неуклюже поскользнулся и ударился носом о перила лестницы", – сообщил Дягтерев.

В воскресенье, 2 февраля, Кушиташвили и другой боксер, Овик Оганнисян были задержаны сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. Георгий оказал сопротивление, в итоге, оба спортсмена были задержаны.

Кушиташвили вменяется ч. 1 ст. 228 УК РФ (хранение и распространение наркотиков) и ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, Георгий, выступавший в весовой категории до 81 кг, побеждал на чемпионате РФ в 2015 и 2018 годах, в 2019 году он дошел до четвертьфинала чемпионата мира в Екатеринбурге.

Источник: Вести



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