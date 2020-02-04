Задержана убийца девушки, тело которой нашли на кладбище в Подмосковье

Следователи задержали девушку, которая подозревается в убийстве 29-летней матери двух детей, чье тело с пробитой головой обнаружили на кладбище в Подмосковье.

Инцидент произошел 20 января. По данным следствия, 20 января подозреваемая встретилась с пострадавшей на одной из улиц Сергиева Посада. Затем девушки отъехали в безлюдное место для разговора. Во время беседы между девушками возник конфликт, в ходе которого подозреваемая с помощью бейсбольной биты нанесла смертельный удар потерпевшей. После убийства злоумышленница отвезла тело на кладбище и скрылась с места преступления.

Ранее сообщалось, что труп 29-летней Оксаны Моргуновой с пробитой головой нашли на кладбище в Хотькове 26 января. Девушка должна была отправиться в детский сад за младшей дочкой, но так и не появилась там.

Подозреваемая дала признательные показания и рассказала обо всех обстоятельствах преступления. В настоящее время в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Следственного комитета по Московской области. Расследование продолжается.

Источник: Вести

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