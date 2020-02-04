Задержана убийца девушки, тело которой нашли на кладбище в Подмосковье

Задержана убийца девушки, тело которой нашли на кладбище в Подмосковье

04.02.2020, 19:31, Новости дня

Следователи задержали девушку, которая подозревается в убийстве 29-летней матери двух детей, чье тело с пробитой головой обнаружили на кладбище в Подмосковье.

Инцидент произошел 20 января. По данным следствия, 20 января подозреваемая встретилась с пострадавшей на одной из улиц Сергиева Посада. Затем девушки отъехали в безлюдное место для разговора. Во время беседы между девушками возник конфликт, в ходе которого подозреваемая с помощью бейсбольной биты нанесла смертельный удар потерпевшей. После убийства злоумышленница отвезла тело на кладбище и скрылась с места преступления.

Ранее сообщалось, что труп 29-летней Оксаны Моргуновой с пробитой головой нашли на кладбище в Хотькове 26 января. Девушка должна была отправиться в детский сад за младшей дочкой, но так и не появилась там.

Подозреваемая дала признательные показания и рассказала обо всех обстоятельствах преступления. В настоящее время в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Следственного комитета по Московской области. Расследование продолжается.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика