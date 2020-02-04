Названа истинная причина ухода мужчины от Ветлицкой

Спустя 15 лет после ухода с эстрады поп-исполнительница объявила, что снова будет петь. В конце прошлого года артистка рассказала о формировании коллектива, который будет вместе с ней трудиться над новой программой. Позднее стало известно, что некоторые предпочли покинуть креативную группу.
Для работы над проектом женщина пригласила директора, специалистов по пиару и менеджеров. А в качестве личного стилиста представила ответственного за моду в журнала Elle Вадима Галаганова. Не все профессионалы, с которыми Наталья Ветлицкая решила сотрудничать, выдержали звездный нрав.
Как заявил уже бывший стилист звезды, он не смог сработаться с ней, потому что женщина застряла в подзабытых трендах «нулевых». В итоге ситуацию решил прокомментировать продюсер звезды Евгений Финкельштейн.
«Это абсолютно нормальный процесс становления команды. Окружение – главное для артиста, творческого человека надо чувствовать», – уточнил он изданию Starhit. По мнению сотрудника певицы, все недопонимая происходят из-за того, что не каждый готов посвятить себя на сто процентов работе. «Она берет людей, а те не вкладывают в дело душу, не понимают, что от них требуется. От этого все проблемы», – заявил
Финкельштейн.
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