Назван новый руководитель «Почты России»

На пять лет гендиректором "Почты России" стал бывший вице-премьер российского правительства Максим Акимов. Его кандидатуру утвердил совет директоров компании. Акимов сменил Николая Подгузова, который руководил компанией с 2017 года.

С октября 2019 года Максим Акимов возглавлял совет директоров "Почты России", напоминает "Интерфакс". Председательствующим на заседании стал экс-министр экономического развития Максим Орешкин.

"Почта России" объединяет 42 тысячи почтовых отделений по всей России. В компании работает около 335 тысяч сотрудников. Ежегодно "Почта" принимает почти 2,5 миллиарда писем, а в 2018 году обработала порядка 433 миллионов посылок.

1 октября 2019 года "Почта России" стала акционерным обществом, на 100% принадлежащим государству.

Его новый руководитель курировал с мая 2018 года два нацпроекта – "Безопасные и качественные дороги" и "Цифровую экономику". С 2012 по 2013 годы Максим Акимов был замглавы аппарата правительства. На этот пост он пришел с должности заместителя губернатора Калужской области.

Источник: Вести

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